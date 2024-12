AMD domine le marché des processeurs : le Ryzen 7 9800X3D laisse Intel dans le rétroviseur

Les derniers chiffres de vente du détaillant allemand Mindfactory révèlent une domination écrasante d’AMD sur le marché des processeurs en cette fin d’année 2024.

Le processeur Ryzen 7 9800X3D // Source : AMD

Les données de ventes de Mindfactory partagées par @TechEpiphanyYT sur X, couvrant la 52ᵉ semaine (23-29 décembre), montrent un écart considérable entre les deux géants du secteur AMD et Intel.

En plus d’être le plus recommandé actuellement, le Ryzen 7 9800X3D s’impose comme le processeur le plus vendu avec plus de 1 600 unités écoulées. Cette performance est assez remarquable, surtout si l’on prend en compte les difficultés d’approvionnement actuelles : le processeur fait face à des problèmes récurrents de stock depuis son lancement. Les Ryzen 7600X3D et 5700X3D complètent le podium avec respectivement 420 et 350 unités vendues.

Les ventes d’Intel sont en chute libre

Le contraste avec Intel est saisissant. Le fabricant n’a vendu que 320 processeurs au total, son modèle le plus performant, le Core Ultra 7 265KF, ne comptabilisant que 20 unités. Aucun processeur Intel ne figure dans le top 10 des ventes chez Mindfactory.

Cette tendance se reflète également dans les ventes de cartes mères. AMD domine largement ce segment avec environ 5 000 cartes vendues, contre seulement 555 pour Intel. Les plateformes AM4 et AM5 d’AMD représentent près de 90 % des parts de marché, générant un chiffre d’affaires de 836 231 euros, tandis qu’Intel ne totalise que 93 299 euros.

Plus précisément, les cartes mères AM5 ont atteint près de 3 500 ventes, tandis que la plateforme AM4 a dépassé les 1 500 unités. En comparaison, la nouvelle plateforme LGA 1851 d’Intel n’a vendu que 25 unités sur la même période.

Cette situation, bien que favorable à AMD, pourrait être un problème pour les consommateurs. Les difficultés d’Intel, notamment avec ses processeurs de 13e et 14e génération, ainsi que l’accueil mitigé de sa série Core Ultra 200S, ont largement contribué à ce déséquilibre. Une concurrence plus saine serait bénéfique pour l’innovation et les prix du marché.

On ne peut qu’espérer un retour en force d’Intel avec sa prochaine génération de processeurs, ce qui serait essentiel pour maintenir une dynamique concurrentielle favorable aux consommateurs.