Grosbill liquide son stock de NAS Synology DS223 2 baies pendant les soldes, une solution simple et abordable pour stocker vos données

Le Synology DS223 est une solution de stockage pensée pour les particuliers ou les petites entreprises. Ce modèle abordable, noté 8/10 dans nos colonnes, est encore moins cher durant les soldes puisqu’il passe de 299,99 euros à 249,99 euros sur Grosbill.

Il a beau dater de début 2023, le Synology DiskStation DS223 avec deux baies reste encore aujourd’hui un NAS d’entrée de gamme de référence. Il a beau afficher un prix abordable, surtout qu’il est soldé à 249,99 euros chez Grosbill pendant quelques jours encore, il n’en reste pas moins efficace. Avec son processeur ARM Realtek et son système DSM, il est idéal pour se créer un cloud personnel, sauvegarder vos données importantes, centraliser vos photos, vidéos et autres projets collaboratifs.

Les points forts du Synology DS223

Le bouton « Copy » en façade est très pratique

Son utilisation est très simple

Il ne consomme pas beaucoup

Ce qui a fait son succès à sa sortie, c’est que le NAS Synology DS223 était vendu moins de 300 euros. Pour la fin des soldes sur Grosbill, vous avez une chance de l’avoir à 249,99 euros.

Un NAS accessible et complet pour sécuriser vos données

Le Synology DS223 est un NAS 2 baies qui intègre un processeur Realtek RTD1619B cadencé à 1,7 GHz épaulé par 2 Go de RAM DDR4 non extensible. Son châssis compact et silencieux peut accueillir deux disques durs ou SSD au format 3,5 pouces ou 2,5 pouces, avec une capacité maximale de 36 To, soit 18 To par baie. Il est largement suffisant pour un usage domestique, une sauvegarde réseau, ou encore la création d’un cloud personnel.

Vous retrouvez l’interface DSM 7.2 saluée pour sa fluidité et son côté intuitif, avec des applications bien pensées pour la synchronisation de fichiers, la gestion de photos via Synology Photos ou la diffusion multimédia avec Video Station et Audio Station. Le DS223 s’installe en quelques minutes, fonctionne sans bruit notable, et reste économe en énergie. Il dispose d’un port Ethernet Gigabit, d’un port USB 3.2 en façade et d’un autre à l’arrière, pour étendre facilement les usages avec un disque externe ou une imprimante réseau.

Un bon compagnon pour un usage familial ou pro léger

Ce modèle ne s’adresse pas aux utilisateurs les plus exigeants, en témoignent l’absence de double connectivité réseau, de transcodage vidéo en 4K, et de baie M.2 pour le cache SSD. Mais dans son segment, le DS223 offre un très bon équilibre. Il assure une vitesse de transfert correcte qui va jusqu’à 112 Mo/s en lecture et en écriture selon nos tests. Ça permet des sauvegardes rapides et de renforcer la sécurité grâce aux snapshots, au chiffrement des dossiers partagés et aux sauvegardes automatisées sur le cloud.

Le petit plus de ce NAS, c’est la présence d’un bouton « Copy » en façade, situé juste à côté du port USB. Il permet de transférer rapidement le contenu d’une clé USB vers le NAS sans passer par l’interface logicielle. C’est un petit détail qui s’avère très pratique au quotidien. Côté compatibilité, le DS223 prend en charge les systèmes de fichiers extérieurs comme exFAT, ce qui facilite les échanges avec des périphériques externes récents. Enfin, même si l’absence de ventilateur dédié pour chaque baie limite les performances en usage intensif, le système de refroidissement reste silencieux.

Si vous le souhaitez, vous pouvez lire le test complet du Synology DS223 2 baies sur Frandroid pour en apprendre plus sur lui et sur les NAS en général.

Vous avez aussi notre guide d’achat sur les meilleurs NAS qui permet de découvrir des modèles à différents prix et niveaux de puissance. Le modèle présenté ici y est référencé comme la meilleure entrée de gamme.

