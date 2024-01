Test Synology DS223 : un NAS d’entrée de gamme complet et efficace

Loin des NAS à 4 baies qui frôlent le millier d’euros, le Synology DS223 se positionne comme le choix raisonnable pour s’équiper sans se ruiner. Découverte de ce petit NAS deux baies, qui profite, comme ses grands frères, des nombreuses possibilités offertes par DSM.

Le NAS Synology DS223 représente l’entrée de gamme du constructeur. Il se positionne au-dessus de la série J, dédiée au stockage pur, et profite donc des nombreuses fonctionnalités proposées par son système d’exploitation DSM.

Ce modèle dispose de deux baies 3,5 pouces remplaçables à chaud et est animé par un processeur ARM Realtek RTD1619B (4 cœurs cadencés à 1,7 GHz). C’est d’ailleurs peut-être la nouveauté la plus flagrante comparativement au modèle qu’il remplace et qui était sorti en 2018. Pour le reste, il s’équipe d’un port RJ45 et de trois ports USB.

Moins bien doté que le DS723+, le DS223 est le modèle le plus indiqué pour s’équiper à prix raisonnable et s’adresse avant tout aux utilisateurs à la recherche d’une solution de stockage en réseau simple et efficace. Il fait ainsi l’impasse sur les emplacements M.2, la mémoire ECC ainsi que l’emplacement d’extension PCIe. Il est proposé « nu » au prix conseillé de 290 euros.

Un châssis déjà vu

Si on le compare au DS218 qu’il remplace, il est bien difficile (voire impossible) de lister les nouveautés visuelles et esthétiques du Synology DS223. C’est simple : le châssis utilisé par la marque est identique, à l’exception du numéro de modèle présent en façade. Rien de surprenant sur ce point puisque Synology a pour habitude de conserver ses designs sur plusieurs générations de produits.

Le boîtier se montre relativement compact et entièrement construit en plastique noir. La façade dispose de plusieurs LED, qui donnent en un coup d’œil l’état du NAS et de ses disques. Ces éléments lumineux s’accompagnent d’un bouton d’alimentation, d’un bouton de copie automatique d’un disque USB ainsi qu’un port USB A.

La façade est couverte d’une plaque en plastique aimanté, qui abrite l’accès aux baies des disques. Ces derniers peuvent être remplacés à chaud et proposent un système d’installation toujours aussi simple. En revanche, et comparativement au DS723+, les disques sont ici directement accessibles et il n’est pas nécessaire d’utiliser une clé pour les extraire.

À l’arrière, pas de grande surprise puisque qu’il faudra se contenter d’un unique port RJ45, accompagné de deux ports USB. Par ailleurs, DS223 ne dispose d’aucun port supplémentaire et ne pourra ainsi pas accueillir la carte d’extension 10 GbE proposée par Synology. Même combat pour l’unité d’extension DX517 qui nécessite quant à elle un port eSATA.

Un DSM (presque) toujours aussi complet

Comme toujours avec Synology, la première mise en route du DS223 est plutôt simple. Avant de le mettre sous tension la première fois, il conviendra d’y installer le ou les disques durs dans leurs emplacements dédiés. La manipulation est enfantine puisqu’il suffit d’extraire les cages, d’y installer les disques (sans vissage) puis d’allumer le NAS.

Une fois le NAS démarré, il conviendra de se connecter à son interface web en passant par son adresse IP ou l’adresse find.synology.com, qui permet de retrouver automatiquement le NAS sur le réseau. Outre l’installation du système d’exploitation en lui-même, la première étape de configuration est évidemment liée à la préparation des disques.

Une fois ces premières étapes réalisées, on accède à la traditionnelle interface web de DSM, le système d’exploitation de Synology. Cette dernière se présente sous la forme d’un bureau type Windows qui se montre très simple à prendre en main, même pour les utilisateurs les moins chevronnés.

Pour une utilisation comme serveur de fichier, la seule chose à faire ensuite est de créer les différents utilisateurs et les espaces de stockage associés. Néanmoins, il serait malhonnête de réduire le DS223 à cela. Grâce au centre de paquets, il est ainsi possible d’installer des dizaines d’outils supplémentaires permettant d’utiliser le NAS comme gestionnaire de photo ou cloud personnel.

Différents outils avancés tels qu’un serveur mail ou DHCP sont également de la partie et permettent ainsi d’étendre encore un peu plus les possibilités offertes par l’appareil. Néanmoins, et par sa puissance limitée, le DS223 ne permet pas d’accéder aux paquets les plus gourmands tels que Plex par exemple. En revanche, il est possible de lui adjoindre Docker, pour installer tous les paquets de notre choix.

Autre point intéressant de ce modèle : son bouton « Copy » présent en façade. Son fonctionnement est simple : il suffit d’y brancher une clé USB et de presser ce bouton pour déclencher une sauvegarde automatique (et personnalisable) des données présentes sur cette dernière. Un ajout vraiment pratique qui facilite la gestion des données au quotidien.

Des performances basiques

Il n’est pas nécessaire de s’attarder des heures sur les performances du Synology DS223. En effet, par sa conception, il se positionne comme un NAS relativement basique, limité par sa connectique réseau et sur lequel il n’y a techniquement aucun moyen d’améliorer les performances de lecture/écriture.

Le débit brut, dans un sens comme dans l’autre, plafonne dans nos essais autour de 110 Mo/s, ce qui correspond effectivement à la limite technique de l’interface réseau du NAS. Dans tous les cas, cette limite est bien souvent imposée également par le réseau dont nous disposons à domicile avec la plupart des box internet.

Ces valeurs sont satisfaisantes et, cache SSD mis à part, identiques à ce que peut proposer un DS723+ avec sa carte réseau d’origine. Le DS223 sera ainsi tout indiqué pour sauvegarder les données d’un ordinateur ou lire des fichiers multimédias. La gestion d’une bibliothèque Lightroom peut également être envisagée, mais nous ne vous recommandons pas d’y effectuer des tâches plus lourdes telles que le montage vidéo.

Bien que son système d’exploitation lui offre de nombreuses capacités, le DS223 reste un modèle d’entrée de gamme qui se contente d’un « petit » processeur et d’une mémoire vive limitée à 2 Go. Ainsi, il conviendra de choisir avec soins les paquets à y installer et se restreindre aux outils peu demandeurs en ressources. Si accueillir un serveur DHCP ne lui pose pas de problèmes, héberger des outils plus lourds ne sera pas forcément possible.

Enfin, et même s’il est économe en énergie, le DS223 se montre légèrement bruyant, et ce, même au repos. Un élément à prendre en compte s’il est installé dans une pièce où vous êtes souvent présent. Pour autant, il reste dans les standards de la marque sur ce point et ne sera ainsi pas plus bruyant que les autres produits de Synology.

Prix et disponibilité du NAS Synology DS223

Le NAS Synology DS223 est disponible au prix conseillé de 290 euros.