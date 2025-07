La nouvelle box Google TV de Xiaomi est déjà soldée à -32 % grâce à cette offre

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération est un boîtier multimédia qui transforme tout écran doté d’un port HDMI en TV connecté avec l’accès à toutes les plateformes de streaming. Vous la retrouvez à 46,99 euros sur AliExpress au lieu de 69,99 euros.

Les boitiers Xiaomi TV sont, depuis le tout premier modèle, des objets bien pratiques. Que vous ayez un TV connecté ou non, il prend en charge une interface connectée fluide et comprenant toutes les plateformes de streaming audio et vidéo, avec l’assistant Google intégré et même l’OS Google TV. Il est certes moins compact qu’un Fire TV Stick ou qu’un Google Chromecast mais il offre plus de puissance et surtout un port USB pour brancher un lecteur externe. Alors que la box vient de sortir et est affichée à 69,99 euros un peu partout, elle est à 46,99 euros sur AliExpress pendant les soldes.

Les points forts de la Xiaomi TV Box S (3ᵉ génération)

Elle est 25 % plus puissante que la précédente

Elle supporte le Dolby Vision, le HDR10+ et le Dolby Atmos/DTS:X

Le stockage interne est plus généreux, avec 32 Go de données

Alors que la Xiaomi TV Box S 3ᵉ du nom vient de débarquer sur le marché, AliExpress la propose à 46,99 euros en utilisant le code promo FRGD06 dans le panier valable quelques jours.

Un boitier multimédia puissant et polyvalent

Avec le Xiaomi TV Box S 3ᵉ génération, vous avez un boitier à relier à n’importe quel écran pour le transformer en téléviseur connecté. Un écran d’ordinateur, un vidéoprojecteur ou même un téléviseur, même s’il est déjà relié à Internet. Car à moins d’avoir un modèle haut de gamme, vous avez sûrement déjà dû avoir des ralentissements dans les menus, quand vous naviguez. Avec ce boitier, c’est de l’histoire ancienne.

En plus, il fonctionne avec Google TV. Vous avez donc accès au plus vaste Store disponible avec de nombreuses applications à télécharger, plus que sur certains OS fermés qui ne sont pas aussi généreux. Avec, vous avez une télécommande pour accéder rapidement à Netflix, Prime Video et YouTube. Il y a même un bouton pour utiliser l’assistant vocal Google et faire vos recherches à la voix ou juste contrôler les appareils de votre maison connectée.

Une puissance en nette augmentation

La box a fait de beaux progrès depuis la génération précédente. Une puce Amlogic S905X5M 25 % plus puissante que celle d’avant, un port HDMI 2.1 compatible 4K@60 Hz et le support Dolby Vision, HDR10+ et Dolby. On peut lui reprocher de n’avoir toujours que 2 Go de RAM et de ne pas proposer de port Ethernet, mais ce serait chipoter pour pas grand-chose, car elle est vraiment efficace.

Le vrai gros plus de ce boîtier, c’est le port USB 2.0. Si vous devez brancher des accessoires, comme un clavier ou une souris ou, un disque dur externe/une clé USB, c’est indispensable. Ça permet de lire vos propres fichiers via un lecteur téléchargé sur le Play Store et de démultiplier les possibilités de ce boîtier.

Vous pouvez comparer la Xiaomi TV Box S 3ᵉ génération avec ses congénères en consultant notre guide d’achat sur les meilleurs boitiers multimédias.

