Pourquoi ce TV 4K QLED 55 pouces (HDMI 2.1) soldé à moins de 430 € est une bonne affaire ?

Les téléviseurs ne résistent pas aux soldes et sont à prix cassés, même ceux avec un bon rapport qualité-prix. C’est le cas par exemple du TCL 55C69B Pro qui avec son écran QLED de 55 pouces passe de 549 euros à 423 euros.

Si vous souhaitez découvrir la technologie QLED sans exploser votre budget, la marque TCL constitue une excellente option. Le fabricant propose en effet des modèles accessibles qui affichent un excellent rapport qualité-prix comme le 55C69B Pro. C’est un TV complet qui propose des couleurs éclatantes, une bonne luminosité, et de multiples normes vidéos pour offrir une bonne expérience visuelle. À l’occasion des soldes, il s’affiche à un prix plus réduit avec plus de 120 euros de remise.

Pourquoi choisir le TCL 55C69B Pro ?

Une dalle 4K QLED de 55 pouces

La prise en charge des normes HDR10+, HDR10 et HLG, Dolby Vision et Atmos

Une bonne smart TV sous Google TV avec des fonctions gaming…

Lancé à 549 euros, le téléviseur TCL 55C69B Pro se trouve en ce moment en promotion à 423 euros sur le site Ubaldi. Il y a aussi un bon d’achat de 10 euros tous les 100 euros d’achat, donc ici vous recevrez au total 40 euros.

Une dalle QLED de qualité et de multiples compatibilités

Le TCL 55C69B Pro affiche de fines bordures qui favorisent grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus sur sa diagonale de 55 pouces. Il s’intégrera parfaitement dans votre salon avec un support composé de deux pieds relativement discrets. Parmi ses autres atouts, on compte évidemment sa dalle QLED qui offre une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants.Â

Ce téléviseur fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR. ll est aussi compatible avec les meilleures normes vidéos, à savoir, HDR10+, HDR10 et HLG et Dolby Vision. Côté son, TCL intègre sur son téléviseur un système sonore 2.1 d’une puissance de 50 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X. Vous pouvez toujours vous procurer une barre de son pour un audio plus riche et immersif.

Un OS fluide et des fonctionnalités gaming

Si votre téléviseur actuel n’était pas connecté, avec ce modèle, vous avez droit à une Smart TV tournant sous Google TV. Simple à utiliser avec une navigation fluide, cet OS met en avant des contenus, tout en prenant compte de vos goûts.Â

On y trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone. Un grand atout pour ce téléviseur qui profite aussi du grand catalogue d’applications de Google Play Store. Vous retrouverez aussi les applications immanquables comme Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc.

Pour terminer, cette référence intègre plusieurs fonctionnalités gaming bien pratiques. On a d’abord droit à  3 ports HDMI 2.1 qui prennent en charge l’ALLM (Auto Low Latency Mode) pour minimiser les effets de latence et offrir une assez bonne réactivité, ainsi que le VRR (Variable Rate Refresh). En revanche, la marque limite sa dalle à 50 Hz et donc n’autorise pas la 4K@120Hz.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références idéales pour les petits budgets que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV pas chers du moment.

