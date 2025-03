En passant de 1 499 € à 764 €, ce TV Qled 4K Samsung immense de 75 pouces est une affaire à ne pas manquer

Si vous souhaitez vous offrir un grand TV 4K de 75 pouces, mais sans pour autant vous ruiner, alors le Samsung 75QE1D pourrait bien vous convenir. Ce modèle QLED imposant est en ce moment proposé à 899,99 euros au lieu de 1 499,99 euros chez Carrefour, et pour les détenteurs de la carte du magasin, il peut même passer à 764,99 euros.

Si la majorité des TV 4K QLED de 75 pouces sont très onéreux, et donc hors de portée pour certaines personnes, il est tout de même possible de dénicher quelques pépites à moindre coût par rapport à la concurrence. Par exemple, le TV QLED Samsung 75QE1D, doté d’une grande dalle compatible HDR10+, de nombreuses fonctions audio et d’un mode gaming, est actuellement affiché à moins de 900 euros, et même à moins de 800 euros pour certains.

Ce que propose le TV Samsung 75QE1D

Une dalle 4K QLED de 75 pouces

Une compatibilité HDR10+

Des fonctions gaming (ALLM, Motion Xcelerator)

Auparavant proposé à 1 499,99 euros, le TV QLED Samsung 75QE1D est aujourd’hui affiché en promotion à 899,99 euros chez Carrefour. Mais si vous êtes membre Carrefour, vous aurez droit à une réduction de 135 euros, ce qui ferait passer ce prix à 764,99 euros.

Un grand TV avec une dalle de bonne facture

Le TV QLED Samsung 75QE1D est un modèle particulièrement élégant avec sa dalle très peu épaisse et ses bordures très fines autour de l’écran. On y trouve même des pieds ajustables en hauteur et en largeur, ce qui n’est pas courant. Comme précisé au-dessus, il s’agit bien là d’un téléviseur de 75 pouces, soit une diagonale plutôt conséquente qui nécessite de posséder un meuble TV suffisamment grand, si l’on ne souhaite pas l’accrocher au mur. Assurez-vous aussi de bénéficier d’un recul suffisant dans votre pièce, pour ne pas vous abîmer les yeux devant l’écran.

La dalle bénéficie par ailleurs de la technologie QLED, qui offre des contrastes marqués et des couleurs fidèles, de même que d’une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), gage d’images bien détaillées et nettes. Le processeur Quantum Lite 4K s’occupe d’ailleurs de l’upscaling des contenus en 4K. L’écran supporte aussi le format HDR10+, qui permet de rendre chaque détail de l’image bien visible, quel que soit le niveau de luminosité. Un mode Filmmaker est même de la partie et permet de rendre le film visionné fidèle à la vision du réalisateur. Côté fluidité, on peut compter sur un taux de rafraîchissement natif de 50 Hz.

De nombreuses fonctionnalités audio disponibles

Ce TV Samsung embarque également plusieurs fonctionnalités destinées à améliorer le rendu du son diffusé, à l’image de l’Adaptive Sound, qui se charge d’analyser le contenu audio des scènes pour en optimiser le son et rendre les voix plus claires. Mentionnons aussi l’OTS Lite (Object Tracking Sound), qui permet au son de suivre fidèlement le mouvement d’un objet ou d’une personne à l’écran, grâce à des haut-parleurs placés autour du téléviseur, ou encore le Q-Symphony, qui synchronise les haut-parleurs du TV avec ceux d’une barre de son de la marque, pour offrir un son surround. Bref, tout ce qu’il faut pour bien profiter de ses soirées ciné/séries.

Côté gaming, la fonction ALLM, pour réduire la latence en basculant vers un mode jeu spécifique, est bien disponible, de même qu’une Game Bar avec différents paramètres de réglage proposés. La fonction Motion Xcelerator, qui augmente la fluidité des images et permet de rendre les mouvements à l’écran encore plus nets, est aussi présente. En revanche, pas de ports HDMI 2.1 ici, ce qui empêche de jouer dans les meilleures conditions avec une console next-gen.

Enfin, côté système d’exploitation, c’est Tizen qui est en place. Un OS qui propose plusieurs fonctionnalités pratiques, comme la possibilité de diviser l’écran entre deux sources. Et notez que ce système intègre un hub SmartThings, grâce auquel on peut contrôler des appareils intelligents direction depuis le TV.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles de la même taille, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.