Ce vidéoprojecteur Full HD avec Google TV est à moins de 260 € grâce aux ventes flash d’Amazon

Vous avez envie de passer sur un vidéoprojecteur sans avoir à casser la tirelire ? Le ViewSonic LX60HD permet de diffuser des images jusqu’à 140 pouces en Full HD pourrait être l’élu. Surtout qu’aujourd’hui, il est en promotion à 259 euros au lieu de 299 euros habituellement.

Avoir un vidéoprojecteur apporte quelques avantages si nous devions les comparer aux téléviseurs, comme l’encombrement, la possibilité de modifier aussi la taille d’affichage, etc. Maintenant, les vidéoprojecteurs proposent aussi une expérience connectée comme les TV, un système d’exploitation comme Google TV, l’accès aux applications de streaming comme Netflix, Prime Vidéo, Max… Ce que le ViewSonic LX60HD propose, un appareil polyvalent avec une installation simple, accessible et encore plus abordable aujourd’hui avec cette offre des ventes flash de printemps.

Les points forts du ViewSonic LX60HD

Une résolution Full HD 1080p pour des images nettes et détaillées

Google TV d’intégré avec l’accès à toutes les applications

Taille d’écran jusqu’à 140 pouces (contre plus 120 pouces généralement…)

Au lieu de 299 euros, le ViewSonic LX60HD est aujourd’hui disponible en promotion à 259 euros sur Amazon.

Une bonne qualité d’image pour un petit prix

Le ViewSonic LXHD60 est un vidéoprojecteur qui offre une résolution Full HD en 1080p, garantissant des images claires, colorées et détaillées. Sa luminosité mesurée à 630 lumens est idéal pour une utilisation dans des environnements sombre ou légèrement éclairé, ce qui en fait le parfait ajout pour une chambre, mais un peu moins pour un salon trop lumineux.

La partie audio est prise en charge par deux haut-parleurs de 5W, mais nous vous recommandons de passer par un système externe pour mieux profiter de vos contenus comme une barre de son connectée. Ce vidéoprojecteur peut aussi compter sur ses technologies de mise au point automatique garantissant des images claires sans efforts de la part de l’utilisateur. Le trapèze est, lui aussi, corrigé directement par le système du ViewSonic.

Une bonne connectivité et Google TV

En termes de connectivité sans fil, le ViewSonic LX60HD propose un Wi-Fi 5 GHz et le Bluetooth 5.0, permettant ainsi de connecter tout un système audio sans fil pour une immersion sonore optimale (et surtout sans avoir des câbles qui se baladent). Pour le côté branchement, une entrée HDMI 1.4 est disponible, pour brancher par exemple une console ou un PC Gaming, afin de profiter d’un écran géant pour des parties encore plus immersives. Le LX60HD dispose également de deux ports-USB-A permettant de brancher des clés USB ou des disques dur pour visionner vos fichiers stocker sur ces dispositifs.

Avec l’intégration du système d’exploitation de Google destinées aux téléviseurs (Google TV), le vidéoprojecteur de ViewSonic permet d’accéder aisément à tout le catalogue d’applications du Play Store idéal pour installer les plateformes de streaming que vous avez besoin, des applications multimédia comme VLC, DAZN pour le sport… Pour résumer, le choix est vôtre. Pour le design, le LX60HD propose un boitier d’une teinte bleu compact et portable permettant un transport facile dans les différentes pièces de la maison, offrant une flexibilité de déplacement optimale.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que celle de chez ViewSonic, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vidéoprojecteurs du moment.

