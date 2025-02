DAZN réduit enfin le prix de son Pass mi-saison

Amateurs de football au budget un peu serré, cette offre est pour vous. DAZN relance son Pass mi-saison, idéal pour suivre les matchs de Ligue 1 et bien plus encore, mais à un prix moins élevé : l’offre est maintenant proposée à 49 euros, au lieu de 69 euros.

Diffuseur officiel de la Ligue 1 pour les cinq prochaines années, aux côtés de beIN Sports, DAZN a fait couler beaucoup (beaucoup) d’encre l’an dernier avec ses premiers abonnements très onéreux, qui ont d’ailleurs entraîné des appels massifs au boycott. En mal d’abonnés, et pour conquérir plus de passionnés de sports, la plateforme britannique a heureusement baissé ses prix, et lance même de temps en temps des offres alléchantes qui permettent de suivre le championnat de football français sans s’être ruiné avant. Actuellement, l’entreprise propose justement un Pass mi-saison à moins de 50 euros.

Que trouve-t-on sur DAZN ?

La diffusion des matchs de la Ligue 1

Plus d’une trentaine de disciplines (foot américain, basket, sports mécaniques… et même fléchettes)

Une FanZone, pour commenter les rencontres avec d’autres fans

Jusqu’au 3 mars 2025, le Pass mi-saison de DAZN est proposé à 49 euros. En début d’année, il était proposé à 69 euros. Il est effectif jusqu’au 31 juillet.

DAZN, surnommé le « Netflix du sport », est donc une plateforme de streaming britannique dont le catalogue comporte uniquement des contenus liés au sport : matchs en direct, documentaires, interviews de grands sportifs, rediffusions de belles affiches… Inséré dans plus de 200 pays et territoires, DAZN était, jusqu’en 2024, peu connu en France, jusqu’à ce qu’il obtienne les droits TV sur la Ligue 1 de football pour les cinq prochaines saisons. Les fans de ballon rond peuvent donc désormais y retrouver les matchs de chaque journée du championnat français, plus précisément huit rencontres en direct, et la dernière en différé.

Toutefois, il n’y a pas que le foot sur DAZN. Bien au contraire. Le service retransmet les ligues et compétitions d’une trentaine de disciplines sportives. Football américain, basket, triathlon, rugby, boxe, MMA, Formule 1, e-sport… Il y en a vraiment pour tous les goûts. Des compétitions plus originales sont même proposées, à l’image des tournois de lancer de fléchettes et le bûcheronnage.

Une FanZone pour prolonger l’expérience

DAZN se démarque par ailleurs par sa FanZone, qui lui est exclusive et qui permet de commenter des rencontres en direct avec d’autres supporters. Elle est active pendant certains matchs. Autrement, sachez que DAZN est disponible sur un grand nombre d’appareils : Smart TV, smartphone, PC portable, tablette, consoles de jeux… Vous pourrez donc suivre vos rencontres préférées à tout moment.

Notez toutefois que si un même compte peut enregistrer un nombre illimité d’appareils, il ne permet de regarder qu’un seul flux à la fois. Le visionnage simultané sur plusieurs appareils n’est donc pas autorisé.

Pour en savoir encore plus sur la plateforme, n’hésitez pas à lire notre article complet sur DAZN.

DAZN Télécharger gratuitement

Si vous souhaitez en profiter pour découvrir d’autres plateformes qui ne sont pas axées sur le sport, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de streaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.