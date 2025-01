DAZN apprendrait-il enfin de ses erreurs ? La plateforme annonce une refonte de ses prix et une nouvelle offre pour les jeunes

La plateforme DAZN serait-elle enfin à l’écoute des fans de la Ligue 1. Dans un entretien accordé au Parisien, le directeur de DAZN France évoque une refonte de son offre et le lancement d’une nouvelle formule pour les moins de 26 ans. La Ligue 1 à 10 euros par mois, c’est pour bientôt !

Pass mi-saison, retour du Multiplex du dimanche, nouvelle baisse des prix et maintenant lancement d’une formule pour les moins de 26 ans. Pour redorer son blason, la plateforme DAZN serait-elle en train de griller ses dernières cartouches ?

Après les polémiques sur le prix d’abonnement ou l’explosion du piratage qui en découle, le Netflix du sport est bien décidé à atteindre son objectif de 1,5 million d’abonnés. Si ce n’est pas le cas avant le 1er décembre prochain, DAZN pourrait activer sa clause de sortie et la LFP se trouver un nouveau diffuseur?

DAZN lance son propre « Rat+ »

L’argent, c’est souvent le nerf de la guerre et c’est bien la raison pour laquelle DAZN n’a pas déplacé les foules lors de ses débuts en tant que diffuseur officiel de la Ligue 1. Lancé à 39,99 euros par mois (sans engagement), l’abonnement permettant d’assister en direct à huit des neuf matchs hebdomadaires a provoqué un boycott massif de la plateforme, plusieurs fans du ballon rond ayant préféré assister à la compétition via des moyens détournés.

Brice Daumin, patron de DAZN France, a donc annoncé lors d’un entretien au Parisien une nouvelle stratégie tarifaire. Tout d’abord, le prix de l’abonnement Unlimited restera définitivement à 19,99 euros par mois et il en sera ainsi à la reprise du championnat l’été prochain.

Deuxièmement, une offre à 10 euros par mois sans engagement sera lancée en février à destination des moins de 26 ans, à l’instar de ce que propose Canal+ avec son offre Rat+. Cette formule est destinée à durer dans le temps, contrairement au Pass mi-saison disponible jusqu’au 3 février.

Dans la Zone, le nouveau talk-show de DAZN

Cette stratégie tarifaire s’accompagne d’autres améliorations du côté éditorial. En plus du Multiplex du dimanche qui fait son retour avec deux matchs d’abord, puis trois, un nouveau talk-show, Dans la Zone, est lancé ce soir même avec des journalistes et des invités qui discuteront du championnat. Depuis le 15 décembre, une émission présentant un résumé de la journée est diffusée en direct et accessible gratuitement sur YouTube. Enfin, tous les matchs seront désormais couverts et commentés par trois intervenants.

