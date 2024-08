DAZN : prix, abonnements, programmes… Tout savoir sur le nouveau diffuseur de la Ligue 1

Avec l’acquisition des droits TV de la Ligue 1, DAZN s’est fait une place de choix dans le catalogue de plateformes SVoD disponibles en France. Formules d’abonnement, contenus, qualité d’affichage, partage de compte, Courtside 1891, on vous dit ici tout ce qu’il faut savoir sur le service proclamé comme étant le « Netflix du sport ».

DAZN, nouveau diffuseur de la Ligue 1/Source : Frandroid

Le suspense aura duré jusqu’au bout, et c’est désormais officiel : la plateforme britannique DAZN sera le diffuseur officiel de la Ligue 1 aux côtés de beIN Sports après de longs mois de négociations amères et ardues. Encore une nouvelle plateforme de streaming qui, si elle est déjà disponible en France, ne va pas manquer de gagner en popularité.

Méconnue dans l’Hexagone, DAZN diffusera en direct huit des neuf rencontres de chaque journée pendant cinq saisons. Que cette affaire rondement menée lui serve à gagner en chiffre d’affaires, cela reste à voir. Sa nouvelle offre sportive incluant la Ligue 1 confirme les rumeurs selon lesquelles elle devait coûter dans les 40 euros par mois. Et effectivement, la facture est salée…

Si le nom de DAZN (ça se dit Da Zone) ne vous dit rien du tout, alors vous êtes au bon endroit ! Contenus, formules d’abonnement, tarifs et services proposés, nous faisons le point sur le nouveau diffuseur de la Ligue 1 !

C’est quoi DAZN ?

Créée en juillet 2015, DAZN est une plateforme de SVoD spécialisée dans les contenus sportifs et surnommée à ce titre le « Netflix du sport ». Son nombre d’abonnés n’a toutefois rien d’impressionnant, on en compte seulement 11 millions à l’heure où sont écrites ces lignes, ce qui est bien maigre à côté du véritable Netflix qui approche doucement mais sûrement de la barre des 300 millions d’abonnés.

Mais cela n’empêche pas la plateforme britannique d’avoir les droits de diffusion d’un bon nombre de compétitions sportives. Cela lui a notamment permis de s’exporter rapidement à l’étranger : au Japon, en Suisse, en Allemagne et en Autriche en 2016, au Canada en 2017, aux États-Unis en 2018, en Espagne, en Italie et au Brésil en 2019, et en France en 2020. La plateforme a réellement commencé à se faire connaître dans nos contrées à partir de 2023 grâce à un partenariat de distribution avec Canal+ pour diffuser deux affiches de la Ligue 1 par journée. Ce ne sera donc pas la première fois que DAZN diffusera des rencontres du championnat français.

DAZN fait la promotion de la Ligue 1 McDonald’s que le service va diffuser // Source : Capture d’écran

Avant la Ligue 1, DAZN s’intéressait plus amplement aux championnats de basket. Elle s’est ensuite tournée vers les sports de combat avant de se diversifier et de proposer dans son catalogue un pêle-mêle de compétitions sportives de toutes les disciplines et de tous les pays. Cela va du championnat de foot masculin japonais au championnat canadien de football américain en passant par la boxe, le baseball, le rallye automobile ou encore le golf. Aujourd’hui, DAZN émet dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde, une expansion impressionnante pour une si petite plateforme.

Comment s’abonner à DAZN ?

Il est possible de s’inscrire sur DAZN sur son site web ou sur son application disponible sur Android et iOS. Il vous sera alors demandé vos coordonnées bancaires, mais il est possible de sauter cette étape et de disposer gratuitement d’un compte DAZN. Certains programmes sont disponibles en freemium, on en a d’ailleurs profité cinq minutes pour essayer de comprendre les règles du football américain et nous avons même découvert avec plaisir que DAZN diffusait également des championnats d’e-sport. En revanche, les programmes ne sont pas tous en français et c’est normal au vu de la multitude de contenus. Il faudra donc être au miminum versé dans la langue de Shakespeare pour apprécier au mieux le catalogue du Netflix du sport.

DAZN indique que les contenus accessibles gratuitement sont mis en évidence. Ça ne se voit pas au premier coup d’œil, mais on finit par différencier les programmes gratuits de ceux payants par la présence ou non d’un petit cadenas en haut à gauche des miniatures. L’option Freemium permet d’accéder à une variété de championnats, qu’il s’agisse de rediffusions ou de directs, ainsi qu’à des documentaires ou des interviews de sportifs. Un compte gratuit ne permet cependant pas d’acheter des matchs à l’unité comme c’est parfois le cas, mais d’autres formules d’abonnement comme le NFL Game Pass ou Courtside 1891 sont déjà accessibles sans passer par l’abonnement de base.

Combien coûte un abonnement chez DAZN ?

Avant l’acquisition de la Ligue 1, deux options s’offraient à vous pour s’abonner à DAZN France. L’abonnement mensuel était à 14,99 euros par mois, mais il passait à 9,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois à 9,99 euros par mois, pour un total de 119,88 euros.

Maintenant, voici les tarifs appliqués par la plateforme après la fin des négociations avec la LFP.

L’abonnement Super Sports (avec seulement un match de Ligue 1 par semaine) à 19,99 euros par mois ou à 14,99 euros par mois avec engagement de 12 mois pour un total de 179,88 euros. On peut aussi payer à l’année pour 164,99 euros.

L’abonnement Unlimited (8 matchs par journée de Ligue 1 en direct et le dernier en décalé) à 39,99 euros par mois ou à 29,99 euros par mois avec un engagement de 12 mois pour un total de 359,88 euros. On peut aussi payer à l’année pour 329,99 euros.

Un abonnement ne permet normalement qu’un seul flux de visionnage à la fois, mais il est possible de souscrire à une option pour regarder un match sur deux appareils en même temps. Celle-ci est disponible uniquement dans les formules annuelles de l’abonnement Unlimited et est facturée 20 euros par mois. L’option s’appelle par ailleurs « Unlimited Plus ».

Source : DAZN

DAZN propose aussi des Pass pour regarder certaines compétitions, basés sur le même modèle que le Pass Ligue 1 d’Amazon Prime Video. Par exemple, l’abonnement Courtside 1891 permet de regarder les matchs et les compétitions de la FIBA pour 9,99 euros par mois. Pour le NFL Pass qui donne accès à la compétition de football américain et au Super Bowl, il faut débourser 37,99 euros par mois ou 209,99 euros pour l’année.

Du côté des bouquets, il n’est plus possible de profiter de DAZN dans un abonnement Canal+. En effet, le partenariat entre les deux diffuseurs a pris fin le 12 août 2024. À l’heure où sont écrites ces lignes, DAZN est disponible dans un bouquet avec RMC Sport à 30 euros par mois.

Et pour la Ligue 1 ?

Avec l’acquisition des droits TV sur la Ligue 1, DAZN devra prochainement lancer une nouvelle offre plus onéreuse afin de rentabiliser les 400 millions d’euros de dépense annuelle pour diffuser le championnat. Après les négociations avec la LFP, la plateforme a confirmé mettre en place un abonnement à 39,99 euros par mois pour regarder tous les matchs de la Ligue 1, celui retransmis par beIN sera diffusé en décalé.

Ce prix est bien supérieur à ce que proposait Amazon avec son Pass Ligue 1, mais rappelons que cette offre n’avait pas permis à la plateforme de rentabiliser les dépenses sur les droits de diffusion du championnat.

Les événements Pay-Per-View

Payer pour regarder UN seul épisode d’une série, vous imaginez ? L’idée paraît scandaleuse, mais elle est appliquée fréquemment dans la diffusion d’événements sportifs, particulièrement lors des grands combats de boxe ou de MMA. C’est le paiement à la séance, ou Pay-Per-View, dont le principe est de payer pour visionner une seule rencontre, un peu comme on payerait une place de concert ou son billet pour entrer dans un stade. Par exemple, un match de boxe peut coûter dans les 20 euros, et encore… Les fans de MMA avaient dû débourser 100 dollars pour assister au choc Mayweather VS McGregor en 2017. Pour accéder aux événements PPV sur DAZN, il faut au minimum souscrire à un abonnement payant.

La pratique n’est pas très répandue en France, l’idée d’y recourir pour la Ligue 1 a toutefois déjà été émise après la perte des droits TV par Mediapro. Économiquement parlant, l’alternative est plus intéressante si l’on n’est pas du genre à suivre les matchs toutes les semaines. On peut imaginer qu’au lieu de payer dans les 25 euros par mois pour 8 matchs par semaine, on payerait seulement 5 à 10 euros uniquement pour chaque rencontre qui nous intéresse. En revanche, il semble que les matchs de Ligue 1 en Pay-Per-View ne soient pas à l’ordre du jour.

Comment suspendre ou résilier son abonnement chez DAZN ?

Il arrive parfois qu’il n’y ait rien d’intéressant au programme mais se désabonner pour ensuite se réabonner quelques mois plus tard est fastidieux à la longue. Il est alors possible de suspendre son abonnement avec la fonction « Pause ». Il s’agit d’une résiliation temporaire pouvant durer jusqu’à 180 jours et durant laquelle aucun montant n’est débité.

Pour ce qui est de la résiliation, on peut l’effectuer sur ordinateur, smartphone, Smart TV et même sur sa console de jeux. Il suffit de se rendre sur la page de son compte, de cliquer sur « Abonnement » puis sur « Résilier l’abonnement ». Il faut ensuite confirmer sa résiliation avec un conseiller client de DAZN, soit via un live chat, soit par téléphone. La résiliation prend effet à la fin de la période d’engagement de sorte à pouvoir profiter de la plateforme jusqu’au bout. Ce qui veut aussi dire que l’on ne peut prétendre à un remboursement.

À quoi ressemble le catalogue de DAZN ?

Vous aurez compris que si DAZN est surnommé le « Netflix du sport », c’est parce qu’il n’y a que ça dans le catalogue. Plus d’une trentaine de disciplines sont au programme, du football américain et du basketball au triathlon et au rugby en passant par les sports de combat (boxe, MMA, catch…) et les sports mécaniques (rallye, Formule 1…). La plateforme britannique permet également de regarder des compétitions plus originales telles que les tournois d’échecs et d’e-sport, mais aussi le lancer de fléchettes, la pêche et même le bûcheronnage.

Ces compétitions ne sont toutefois pas toutes disponibles sur le catalogue français. Pour les personnes qui voudraient suivre assidûment La Liga ou encore les championnats de tir à l’arc diffusés uniquement à Taïwan, il est possible de contourner le géoblocage à l’aide d’un VPN.

Quels championnats français sont retransmis ?

En plus de la Ligue 1 qui débute le 16 août prochain, DAZN retransmet la rencontre annuelle du Trophée des Champions. On retrouve aussi les équivalents féminins de ces championnats : la Première Ligue et le Trophée des Championnes. DAZN a aussi dans son inventaire des droits TV l’équivalent féminin de la Coupe du monde des clubs ainsi que la Women’s Cup qui voit s’affronter six clubs féminins du monde entier tirés au sort.

Enfin, en dehors du football, DAZN propose de regarder le championnat de France de basketball, la Betclic Élite, ainsi que l’emblématique course de rallye Paris-Dakar. Quant à nos amis belges, sachez qu’il est possible de visionner la Jupiler Pro League ainsi que la Supercoupe (le Trophée des Champions belge).

Pour quelle qualité de visionnage ?

C’est là où le bât blesse. Alors que plusieurs plateformes de streaming et chaînes de télévision sont aujourd’hui capables de proposer une définition 4K, DAZN reste bloquée à la Full HD. Et encore, cette dernière s’est généralisée que récemment, il fallait encore se contenter du 720p il y a deux trois ans. Les possesseurs d’un TV 4K peuvent toujours tricher avec l’upscaling, mais le résultat n’est généralement pas aussi agréable qu’avec la 4K native à cause de la présence d’artéfacts.

La raison à cette définition limitée est en réalité indépendante de DAZN, elle touche même la grande majorité des événements sportifs. Diffuser en direct des images en 4K est très compliqué à assurer sur le plan technique. Pendant l’Euro 2024, les images étaient captées en Full HD avant d’être diffusées en 4K sur TF1 et M6 grâce à l’upscaling. Seul France 2 a pu proposer de la 4K native, donc captée comme tel, à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris.

Quant à l’audio, ce n’est même pas la peine de penser au Dolby Atmos ou à un autre format surround à partir du moment où la 4K n’est pas prise en charge.

Au moins, les besoins en débit ne sont pas trop exigeants, surtout si l’on regarde un match sur son ordinateur portable, sur un parking de station-service ou dans une gare avec une connexion désuète. La plateforme britannique indique qu’un débit internet de 16 Mb/s est nécessaire pour profiter de sa plus haute qualité de définition tandis que 9 Mb/s suffisent pour avoir une définition HD et 3 Mb/s pour la SD.

Une FanZone pour partager sa passion du sport

Une autre particularité de DAZN est la FanZone. Cette fonctionnalité disponible uniquement lors des retransmission d’événements en direct est un genre de live chat où les spectateurs peuvent commenter les événements en direct et échanger leur passion du sport.

Le Netflix du sport précise d’ailleurs être vigilant sur la modération des contenus. Celle-ci peut s’effectuer de manière automatique ou à l’aide de modérateurs humains qui peuvent animer la discussion afin qu’elle ne franchisse pas la ligne rouge.

Sur quels appareils peut-on regarder DAZN ?

À l’instar des autres plateformes de SVoD, DAZN est disponible sur de nombreux appareils :

PC et ordinateur portable sous Windows, MacOS et Linux ;

smartphone Android et iOS ;

tablette Android et iPadOS ;

smart TV Samsung, Philips, Panasonic, LG, Hisense, Sony etc. ;

console PS4, PS5 et Xbox One et Series ;

Freebox, SFR Box, Livebox, Bbox, RED Box, Boîte Sosh, Box Canal+ ;

appareils Amazon Fire TV et Google Chromecast ;

appareils sous Android TV, Google TV et Apple TV.

Enfin, il faut savoir qu’un même compte peut enregistrer un nombre illimité d’appareils mais ne permet de regarder qu’un seul flux à la fois (à moins de payer l’option à 20 euros citée plus haut).

Peut-on télécharger des matchs hors-ligne sur DAZN ?

Oui et non. La fonction Downloads qui permet de télécharger du contenu pour le stocker directement sur son appareil est disponible uniquement pour le contenu NFL Pass. On aurait aimé qu’il en soit de même pour d’autres compétitions, car le téléchargement hors-ligne est bien pratique pour visionner des contenus dans des lieux dépourvus d’un bon réseau.