DAZN : cette fonctionnalité devient gratuite et pourrait permettre de diviser la facture par deux

DAZN recherche nouveaux abonnés désespérément. Avant le choc OM-PSG prévu ce 27 octobre, la plateforme britannique multiplie les offres promotionnelles et annonce même le retour d’une fonctionnalité qui avait disparu avec la création des nouveaux abonnements Ligue 1.

DAZN, nouveau diffuseur de la Ligue 1/Source : Frandroid

On se souviendra au moins de DAZN pour ses premiers pas désastreux dans la Ligue 1. Le diffuseur principal du championnat de football peine toujours à atteindre son objectif de 1,5 million d’abonnés. Selon L’Équipe, la plateforme enregistrerait environ 500 000 abonnés. C’est bien au-dessus des 100 000 abonnés qu’affirmait une rumeur démentie par le DG de DAZN France, mais en-dessous des 600 000 abonnés annoncés par Mediapro avant sa fin prématurée.

Après avoir lancé des promotions sur sa formule Unlimited, DAZN lâche encore du lest et annonce le retour d’une fonctionnalité qui avait disparu lors du lancement des formules d’abonnement avec la Ligue 1. Bientôt, il sera possible de regarder du contenu sur deux écrans en simultané avec le même compte.

De nouvelles offres avant le choc OM-PSG

Jusqu’ici un abonnement DAZN permettait d’enregistrer un nombre illimité d’appareils mais de visionner un seul flux à la fois. Il était déjà possible de regarder un match sur deux écrans en simultané en souscrivant à l’option « Unlimited Plus » à 20 euros par mois. Les abonnés Unlimited pouvaient donc payer jusqu’à 49,99 euros par mois au lieu de 29,99 euros mensuels (avec engagement de 12 mois) pour partager leur compte avec un proche.

Cette option n’en sera désormais plus une, cette fonctionnalité devrait s’étendre à tous les abonnements. Il sera ainsi possible de partager son compte avec un proche et pourquoi pas s’arranger pour payer un abonnement à deux. Reste à savoir si cela attirera véritablement de nouveaux abonnés.

DAZN, diffuseur officiel de la Ligue 1 // Source : DAZN

DAZN ne s’arrête pas là et annonce également une autre offre promotionnelle pour la semaine du 14 octobre et disponible jusqu’à la semaine du Classico. En plus de l’offre de 29,99 euros mensuels à deux écrans en simultané avec engagement de 12 mois, on devrait retrouver un abonnement Unlimited avec flux sur un seul écran à la fois et engagement de 12 mois à 19,99 euros par mois.

Quand bien même la direction de DAZN martèle que son prix pour regarder la Ligue 1 est juste et que les retours sont positifs, la multiplication des offres promotionnelles peut indiquer à quel point la situation de la plateforme est délicate. Si la plateforme n’atteint pas ses objectifs d’ici la saison 2025-2026, elle pourrait abandonner la Ligue 1 en négociant une sortie de contrat.

