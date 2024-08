Ligue 1 : DAZN signe un partenariat avec Orange, Bouygues, SFR et Free pour arriver sur les box internet

La rentrée de la Ligue 1 approche et c’est dans ce contexte que la plateforme DAZN vient d’annoncer un partenariat avec les quatre grands opérateurs : Orange, Bouygues, SFR et Free.

Prendre un abonnement sur DAZN peut désormais se faire directement sur une box internet. C’est ce qu’a annoncé le « Netflix du sport » après avoir signé un accord de distribution avec les quatre grands opérateurs. DAZN obtient son propre canal de diffusion sur les box et les mensualités ou les paiements annuels peuvent se répercuter directement sur les factures des opérateurs.

La rentrée de la Ligue 1, c’est le 16 août !

Dès le 16 août, soit lors du match d’ouverture de la Ligue 1 opposant Le Havre au PSG, les clients des quatre grands opérateurs pourront retrouver la compétition directement sur leur box.

Pour la plateforme britannique, c’est une stratégie essentielle pour s’ancrer plus profondément dans le paysage audiovisuel français et gagner en visibilité. Et ce alors qu’elle doit rentabiliser les 400 millions d’euros de dépense annuelle pour diffuser la Ligue 1.

« Ces partenariats avec les quatre principaux opérateurs de télécommunications renforcent considérablement l’accessibilité de notre plateforme et de nos offres innovantes », se félicite DAZN dans un communiqué.

Concernant ces offres justement, DAZN propose deux formules d’abonnement. La formule Super Sports à 19,99 euros par mois ou à 14,99 euros par mois avec un engagement d’un an permet de profiter d’une seule affiche de Ligue 1 par journée, celle du dimanche à 17 heures. La formule Unlimited à 39,99 euros par mois ou à 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an permet de visionner en direct 8 matchs et le neuvième en décalé.

On ne sait pas encore si les abonnements DAZN seront moins chers en passant par une box opérateur ou s’ils conserveront leurs tarifs ordinaires. Par exemple, les formules standard avec pub Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video sont incluses dans la Freebox Ultra et les formules sans pub coûtent moins cher que d’habitude. On peut toujours garder espoir, mais cela ne semble pas être à l’ordre du jour.

