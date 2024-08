10 €/mois pour le foot européen : le beau tacle que préparerait Canal+ contre DAZN

La rentrée approche pour les championnats de football, particulièrement la Ligue 1 dont le premier coup d’envoi sera sifflé le 16 août en direct sur DAZN. Il semblerait toutefois que Canal+ n’ait pas dit son dernier mot sur le football.

Avec la rentrée footballistique qui approche, tous les regards sont tournés vers DAZN qui diffusera en direct 8 matchs sur 9 par journée de Ligue 1 dans un abonnement à presque 40 euros par mois. Alors que les amateurs du ballon rond dénoncent un prix excessif, Canal+ prendrait à contrepied cette tendance des abonnements chers avec un projet de Pass Coupes d’Europe à seulement 10 euros par mois destinés aux non-abonnés à Canal+ Sport.

Un tacle contre DAZN et sa Ligue 1

Chez Canal+ aussi, la rentrée s’annonce chargée. Quand bien même elle ne possède plus les droits TV sur la Ligue 1 depuis un moment, la chaîne cryptée retransmet toujours deux des plus grandes compétitions européennes, à savoir la Ligue des Champions et la Ligue Europa. La filiale de Vivendi compte même enrichir son offre avec le lancement de 18 chaînes en live à compter du 10 septembre prochain, elles seront accessibles uniquement pendant les matchs.

Dans un contexte où le pouvoir d’achat des fans de football est remis en question par des abonnements aux prix indécents, Canal+ envisagerait de lancer un Pass Coupes d’Europe à seulement 10 euros par mois selon ce spécialiste de l’actualité du groupe Canal. Cet abonnement s’adresserait à celles et ceux qui n’ont pas souscrit à l’offre Canal+ Sport et qui pourraient accéder aux 18 chaînes en live.

⚽ Un PASS COUPES D'EUROPE pour suivre 100% des compétitions pourrait être proposé à 10€/mois pour les non-abonnés à une offre SPORT.



Hormis la Ligue 1 qui est désormais le terrain de jeu de DAZN et de beIN Sports, Canal+ diffuserait en direct une grande partie des championnats majeurs du football européen. La Ligue des Champions et la Ligue Europa évidemment, mais aussi La Liga, la Premier League et même la Bundesliga. Plus de compétitions pour un prix plus intéressant que l’offre Ligue 1 de DAZN, ce Pass Coupes d’Europe pourrait séduire nombre de passionnés de football.

Enfin, l’internaute ajoute qu’une « offre internationale » pourrait voir le jour, même si les probabilités sont faibles. Cela reste toutefois envisageable dans la mesure où Vivendi a fait part de son projet de faire entrer Canal+ en bourse.

