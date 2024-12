Canal+ augmentera ses prix en janvier 2025 malgré le retrait de plusieurs services. Voici la future grille tarifaire

Après des débuts chahutés à la Bourse de Londres et l’annonce du retrait de certains services, Canal+ a informé ses abonnés d’une augmentation prochaine de ses tarifs à compter de janvier 2025. La formule Rat+ serait aussi concernée. Une décision difficile à justifier aux yeux des abonnés.

S’il y a une stratégie derrière tout cela, on a du mal à la comprendre. La plateforme Canal+ a annoncé à ses internautes une augmentation du prix mensuel hors option et hors promotion de leur abonnement. Et ce afin de « continuer à vous faire bénéficier de la meilleure expérience« , alors que dans le même temps, le divorce avec Disney+ est acté et le PassPresse voué à disparaître à la fin de l’année.

Une augmentation de 2 €/mois sur plusieurs formules

Ces augmentations interviendront lors des prochains renouvellements de contrat en janvier 2025. Ce sont plusieurs formules qui seraient concernées selon l’internaute @anael_tw sur X. Voici les nouveaux tarifs qui seraient appliqués sur les abonnements mensuels dès janvier prochain :

Offre Canal+ : de 27,99 à 29,99 euros par mois

Offre Canal+ (-26 ans) : de 13,99 à 15,99 euros par mois

Offre Canal+ Ciné Séries : de 39,99 à 41,99 euros par mois

Offre Canal+ Sport : de 45,99 à 47,99 euros par mois

Offre Canal+ Sport (-26 ans) : de 22,99 à 24,99 euros par mois

Offre Canal+ Friends & Family : de 79,99 à 81,99 euros par mois

Rien n’est indiqué concernant l’offre Pass Coupes d’Europe, mais si elle est aussi touchée par cette augmentation, elle passerait de 37,99 à 39,99 euros par mois. Pour ce qui est de l’offre Rat+ (l’équivalent de l’offre Canal+ Ciné Séries pour les -26 ans), plusieurs internautes ont reçu ce mail ci-dessous les informant d’une augmentation légèrement plus importante de la mensualité.

du coup l'offre Rat -26 ans de Canal n'est plus une offre Rat? @Dealabs 😓 #Dealabs pic.twitter.com/bTa2XPTyIy — Boss (@pepitach0) December 17, 2024

La plateforme annonce une augmentation de 2,50 euros par mois pour les abonnés Rat+. De 19,99 euros par mois, la formule passerait à 22,49 euros par mois.

Une annonce qui, couplée avec le retrait de Disney+, aura du mal à passer. Quand bien même Canal+ propose l’offre SVoD la plus complète du marché et permet de centraliser plusieurs plateformes, ses tarifs sont également les plus élevés. De l’autre côté, Netflix, Disney+ et consorts s’appliquent à maintenir des prix ultra-compétitifs avec leur offre avec pubs.

Pour le moment, la principale force de Canal+ tient dans la chronologie des médias qui lui permet de diffuser les films six mois après leur sortie en salle, contre 15 à 17 mois pour les plateformes de SVoD, mais là aussi les lignes pourraient bouger.

