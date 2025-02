Ce vidéoprojecteur Xgimi 4K ultra lumineux qui coûte 260 € de moins est parfait pour les amateurs de cinéma

Si vous voulez profiter d’un vĂ©ritable home cinĂ©ma, vous pouvez vous tourner vers le Xgimi Horizon S Max. Un vidĂ©oprojecteur 4K ultra lumineux qui voit son prix s’adoucir en passant de 1 999 euros Ă 1 740 euros grâce Ă un code promo.

La marque chinoise Xgimi Ă©toffe sa gamme de vidĂ©oprojecteurs Home CinĂ©ma avec l’arrivĂ©e sur le marchĂ© de deux nouveaux modèles, le Horizon S Pro et le Horizon S Max. Ce dernier convient parfaitement aux attentes des amateurs de home cinĂ©ma exigeants, et pour cause : il offre une image 4K avec une grande luminositĂ© de 3 100 ISO lumens, mais aussi la compatibilitĂ© avec les formats vidĂ©o Dolby Vision, HDR10 et IMAX Enhanced. Pour en profiter, il faut y mettre le prix, qui s’allège de 259 euros grâce Ă cette offre.

Qu’est-ce qui plaĂ®t sur le Xgimi Horizon S Max ?

Un vidéoprojecteur sous Android TV avec un support intégré de type balancelle

Il projette une image en définition 4K UHD jusqu’à 200 pouces

Une puissance lumineuse de 3 100 ISO lumens et les certifications Dolby Vision et IMAX Enhanced

Disponible Ă 1 999 euros Ă sa sortie, le vidĂ©oprojecteur Xgimi Horizon S Max s’affiche Ă un prix plus doux chez Rakuten via le vendeur Boulanger : il est Ă 1 740 euros grâce au code RAKUTEN50.

Inclinable, lumineux et une qualitĂ© d’image exceptionnelle

Le Xgimi Horizon S Max reprend le format rectangulaire du Horizon Ultra, avec une grille qui entoure l’appareil, mais ajoute un support intégré de type balancelle, qui offre un pivotement horizontal sur 360 degrés et un ajustement vertical jusqu’à 135 degrés. Ses dimensions de 245 x 393 x 310 mm permet de le poser sans soucis sur une table basse, ou bien sur pied.

Il offre la possibilitĂ© de projeter des images en dĂ©finition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) sur une diagonale pouvant grimper jusqu’à 200 pouces. Soit une taille idĂ©ale pour profiter de ses sĂ©ries et ses films sur une grande surface. Pour rendre le visionnage encore plus agrĂ©able, la lampe LED dĂ©ploie une puissance lumineuse de 3 100 ISO lumens, soit une augmentation de 35% par rapport Ă son prĂ©dĂ©cesseur, selon Xgimi. Les images seront donc très bien Ă©clairĂ©es, y compris en plein jour. Le rĂ©sultat sera forcĂ©ment bien meilleur dans une pièce sombre.Â

Des fonctions intelligentes qui rendent l’expĂ©rience plus agrĂ©able

Cet appareil bénéficie d’une double certification Dolby Vision et IMAX Enhanced, pour donner une image plus détaillée et plus contrastée. Peu importe la position de l’appareil devant la surface sur laquelle il va projeter les images, le S Max va rendre une image nette grâce à la mise au point automatique et la correction de trapèze. L’évitement d’obstacles est également de mise.

La partie audio n’est pas en reste non plus, puisqu’il est Ă©quipĂ© de deux haut-parleurs optimisĂ©s par Harman Kardon de 12W chacun, compatibles DTS Virtual, DTS-HD et Dolby Audio. Enfin, il tourne sous Android TV 11, donnant accès Ă de nombreuses applications de streaming, hormis Netflix qui n’est pas prĂ©sent nativement.

