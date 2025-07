Razer Thunderbolt 5 Dock : trois écrans 4K 120 Hz sur une seule prise USB-C avec 8 To de stockage

Razer vient de dévoiler le dock de tous les rêves ! Le nouveau Thunderbolt 5 Dock peut gérer trois écrans 4K à 120 Hz simultanément, intègre 8 To de stockage et délivre 140W de puissance. Le tout avec un seul câble !

Razer revient avec son nouveau Thunderbolt 5 Dock parfait pour les setups multi-écrans.

Cette station d’accueil peut gérer trois écrans 4K à 120 Hz simultanément, intègre jusqu’à 8 To de stockage SSD et délivre 140 W de puissance pour alimenter votre laptop. Le tout avec un seul câble Thunderbolt 5.

Disponible en version Chroma (RGB) à 449,99€ et Mercury White à 439,99€, ce dock vise les créateurs et pros qui en ont marre des câbles partout. Mais est-ce que ça vaut le prix premium ? C’est un confort qui a un prix très élevé.

Vive le Thunderbolt 5

Avec 120 Gbps de bande passante (12 fois plus rapide que l’USB 3.0), le Thunderbolt 5 a enfin assez de jus pour faire tourner trois dalles 4K fluides.

Razer ne fait pas dans la demi-mesure avec ce dock qui intègre jusqu’à 8 To de stockage SSD ultra-rapide.

Cette capacité de stockage massive s’accompagne de la fonction Thunderbolt Share, qui permet des transferts de fichiers transparents et un contrôle multi-PC avec des fonctionnalités KVM. Vous pouvez ainsi basculer entre plusieurs machines avec un seul setup clavier/souris/écrans.

Connectivité 11-en-1

Le dock propose une connectivité 11-en-1 qui couvre tous les besoins : écrans haute définition, périphériques de jeu, stockage externe, devices d’entrée… Tout se branche sur le dock, et un seul câble Thunderbolt 5 relie l’ensemble à votre laptop.

Cette approche « one cable to rule them all » simplifie drastiquement les setups complexes. Plus besoin de jongler avec des dongles, adaptateurs et câbles multiples. Vous posez votre laptop, branchez un câble, et boom : triple écran 4K + périphériques + stockage + charge.

L’alimentation n’est pas en reste avec un adaptateur secteur de 250 W capable de fournir jusqu’à 140 W aux laptops connectés. De quoi alimenter même les ultrabooks les plus gourmands, y compris les MacBook Pro M4 ou les stations de travail mobiles.

Razer promet une installation en quelques minutes chrono. Le dock est équipé d’un châssis ventilé et d’un ventilateur 120mm qui ajuste automatiquement sa vitesse selon la charge système. Pas de surchauffe à craindre même avec un usage intensif.

Razer annonce 449,99 € pour la version Chroma (avec RGB) et 439,99 € pour la Mercury White. C’est clairement du premium, mais quand on regarde ce que propose la concurrence pour du triple écran 4K, les prix restent dans la fourchette haute du marché.

