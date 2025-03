On ne comprend pas pourquoi Apple augmente ses tarifs sur la mémoire vive et le stockage en France

Bonne nouvelle : le MacBook Air M4 coûte 100 euros de moins. Mauvaise nouvelle : les upgrades de mémoire et de stockage sont plus chers.

Apple MacBook Pro M4

On était surpris, agréablement surpris, quand on a découvert que le MacBook Air M4 démarrait à 1 200 euros, soit 100 euros de moins que son prédécesseur. Cerise sur le gâteau, il embarque désormais 16 Go de RAM de base – fini les 8 Go qui faisaient râler tout le monde. Mais ne criez pas victoire trop vite : si vous voulez booster la RAM ou le SSD, Apple a une petite surprise pour vous, et elle n’est pas franchement agréable.

En effet, les mises à niveau – qu’on appelle « upgrades » dans le jargon tech – coûtent plus cher qu’avant. Passer de 16 à 24 Go de RAM ? 250 euros, soit 20 euros de plus qu’avec les anciens tarifs. Doubler le stockage SSD de 256 à 512 Go ? Pareil, 250 euros. Et si vous visez le 1 To au lieu de 512 Go, rebelote : 250 euros, contre 230 euros auparavant. Oui, chez Apple, le Go reste un luxe, et ça ne date pas d’aujourd’hui.

Cette hausse ne touche pas que le MacBook Air M4. Elle s’est discrètement glissée dans les prix du Mac mini et du MacBook Pro, sortis en même temps. Bref, si vous configurez votre machine sur l’Apple Store en Europe, attendez-vous à une addition un peu plus salée. Aux États-Unis, en revanche, rien ne bouge : les upgrades restent à 200 dollars. Pourquoi cette différence ? Mystère, mais ça creuse encore l’écart entre les deux continents.

Une stratégie qui laisse perplexe

Ce qui fait tiquer, c’est que cette augmentation arrive à un moment où les prix des composants baisse partout ailleurs. La RAM et les SSD coûtent moins cher à produire qu’il y a quelques mois. Chez les concurrents, comme Dell ou Lenovo, on voit souvent des baisses de prix ou des offres plus généreuses sur le stockage. Apple, lui, décide de nager à contre-courant. Une stratégie osée, pour ne pas dire culottée.

Alors, pourquoi cette hausse ? Certains diront que c’est la « taxe Apple », cette fameuse marge que la marque impose pour rester dans son image premium. D’autres y verront une façon de pousser les utilisateurs vers les modèles de base, bien suffisants pour la plupart des usages (16 Go de RAM, c’est déjà costaud pour surfer, bosser ou regarder Netflix).

Cette différence entre l’Europe et les États-Unis pourrait agacer ceux qui suivent les annonces d’Apple de près. Les taux de change ou les taxes locales n’expliquent pas tout. D’ailleurs, le dollar s’est affaibli face à l’euro, même Nvidia a revu ses tarifs à la baisse.

