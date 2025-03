Surprise, Nvidia baisse les prix des GeForce RTX 50 : on vous explique pourquoi

Bonne nouvelle pour votre PC : la RTX 5090 et ses petites sœurs de la série RTX 50 coûtent moins cher. Merci l’euro, merci Nvidia… mais attention, tout n’est pas si simple.

On s’y attendait pas forcément, Nvidia a annoncé une baisse de prix sur presque toute sa série RTX 50. Les RTX 5090, la RTX 5080 et la RTX 5070 deviennent un peu plus abordables. Surprenant, non ? Pas tant que ça.

Alors, pourquoi ce geste généreux de Nvidia ? La réponse tient en un mot : l’euro. Ces derniers temps, notre monnaie européenne a repris du poil de la bête face au dollar. Résultat, les prix en dollars fixés au lancement des cartes – souvent convertis en euros sans trop de chichi – ne collaient plus vraiment à la réalité du marché.

Nvidia a décidé de jouer la carte de la flexibilité et d’ajuster ses tarifs pour refléter ce nouvel avantage. Un choix rare, et franchement, plutôt cool pour nous, Européens.

Concrètement, ça donne quoi ? La RTX 5090 passe de 2 329 € à 2 229 € (-100 €), la RTX 5080 tombe à 1 119 € (-50 €), et la RTX 5070 s’affiche désormais à 619 € (-30 €). Seule exception : la RTX 5070 Ti, qui reste figée à son prix initial.

Une bonne nouvelle… sur le papier seulement ?

Mais voilà, il y a un hic – et pas des moindres. Si les prix officiels, MSRP, baissent, la réalité dans les rayons (ou plutôt sur les sites des revendeurs) est bien différente. Depuis leur sortie, les RTX 50 souffrent de gros problèmes de stock. La demande est énorme – Nvidia a même révélé avoir vendu plus d’unités en cinq semaines que la série RTX 40 à son lancement – mais l’offre, elle, ne suit pas. Résultat : les revendeurs, profitant de cette pénurie, gonflent les prix comme jamais. Une RTX 5090 à 4 000 € ? C’est du réel, pas une blague.

Cette baisse de prix, aussi sympa soit-elle, ressemble donc à un mirage pour l’instant. Les tarifs officiels sont plus doux, mais entre les ruptures de stock et les pratiques parfois douteuses des revendeurs, le portefeuille des joueurs et des créateurs reste sous pression. La vérité, c’est que ces GPU restent chers – très chers – à cause de cette demande folle et de la spéculation qui va avec. Nvidia a beau faire un effort, le marché, lui, joue encore les trouble-fêtes.

