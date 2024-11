Mac mini M4 : oui, vous pourrez augmenter le stockage vous-même, mais ça ne sera pas si simple

Le Mac Mini M4 cache un secret : son SSD est enfin modulaire ! Mais pourrez-vous vraiment l’upgrader ?

Le nouveau Mac mini M4 et son prix d’entrée de gamme, 699 euros, semble être un banger. Comprenez par là, un produit que l’on va certainement recommander chaudement. Cependant, problème, il y a seulement 256 Go de stockage à ce prix : et ça coûte très très cher… 230 euros de plus pour passer à 512 Go (oui, vous avez bien lu).

Mais bonne nouvelle pour nouveau Mac mini M4. Fini le stockage SSD soudé à la carte mère : les démontages ont démontré la présence de modules amovibles.

Cette approche modulaire n’est pas totalement nouvelle chez Apple, puisqu’elle avait déjà été observée sur le Mac Studio 2022. Mais son arrivée sur le Mac mini, machine d’entrée de gamme, pourrait marquer un changement de philosophie plus global de la part de la marque à la pomme.

Autre bonne nouvelle : le modèle de base 256 Go embarque désormais deux modules de 128 Go, contre un seul module auparavant. Cela offre de meilleures performances en lecture/écriture nettement supérieures.

Mais…

Mais attention à ne pas crier victoire trop vite. L’ouverture est loin d’être simple, cela n’a pas été pensé pour être simple. Quelques personnes ont déjà relevé avoir cassé des composants, comme le fil qui relie la machine au bouton d’allumage.

Source : iFixit

De plus, si le stockage est bien modulaire, la réalité de son utilisation est bien plus complexe qu’il n’y paraît. En effet, le contrôleur SSD reste intégré au SoC (System on Chip), ce qui rend impossible une simple opération « plug-and-play » pour augmenter la capacité de stockage.

Les bidouilleurs les plus téméraires ont déjà réussi à effectuer des upgrades vers 2 To, comme en témoignent certaines vidéos sur YouTube. Mais ces manipulations relèvent plus de l’exploit technique que d’une véritable solution pratique : elles nécessitent des compétences pointues et annulent la garantie de la machine.

Pour nous, le conseil reste donc inchangé : mieux vaut choisir dès l’achat la capacité de stockage dont on aura besoin, même si la pilule est parfois difficile à avaler. Ou sinon, utiliser des SSD externes en Thunderbolt.

Des modules de 8 To… // Source : Studio Drive

Une lueur d’espoir vient toutefois de projets tiers comme Studio Drive, qui développe des solutions de stockage compatibles. Mais ces initiatives restent encore marginales et réservées aux utilisateurs les plus aventureux.