Fnac et Darty font une belle promo sur ce puissant laptop Asus avec écran OLED 120 Hz et i9 13e gen

Si vous souhaitez renouveler votre ordinateur portable qui cumule les bugs et ralentissements, vous pouvez sans hĂ©siter vous tourner vers l’Asus VivoBook S15. DotĂ© d’un bel Ă©cran Oled et d’un puissant processeur i9 de 13e gen, il coĂ»te aujourd’hui 959 euros contre 1 199 euros de base.

Asus VivoBook S1505VA-DRMA597W // Source : site officiel

Besoin d’une machine performante au quotidien dans un format compact ? L’AsusVivoBook S1505VA-DRMA597W répond à ces critères et peut même se vanter d’offrir une belle qualité d’image avec sa dalle OLED et un puissant processeur. Il coche toutes les cases d’un bon ultrabook et le voilà à un prix plus accessible suite à 20 % de remise.

Que propose l’Asus VivoBook S1505VA-DRMA597W ?

Une dalle OLED de 15,6 pouces en 2,8K Ă 120 Hz

Une configuration solide : Intel Core i9-13900H + 16 Go RAM + 1 To SSD

Compatible avec la charge rapide

Avec un prix barrĂ© Ă 1 199,99 euros, le PC portable Asus VivoBook S1505VA-DRMA597W est dĂ©sormais proposĂ© Ă 959,99 euros sur le site Darty. L’offre est Ă©galement disponible sur le site de la Fnac.

Un laptop soigné avec un affichage qui séduit

L’Asus VivoBook S15 plaĂ®t d’abord pour sa conception. Pour les travailleurs nomades, ou les Ă©tudiants, cette machine est pratique Ă transporter avec 1,7 kg sur la balance et sa finesse. Et, il arrive mĂŞme Ă offrir une connectique assez complète avec un port USB 2.0 Type-A, un USB 3.2 Type-C, deux ports USB 3.2 Type-A et un port HDMI 1.4… et une prise jack.

Il se démarque aussi par son écran OLED de 15,2 pouces avec une définition pouvant grimper jusqu’à 2 880 x 1 620 pixels. Sa dalle offre des couleurs vives et brillantes, tout en proposant des noirs profonds, assurant un très bon contraste et une bonne gestion de luminosité. Les bordures autour de l’écran sont affinées pour offrir une bonne immersion, et le taux de rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz pour plus de fluidité.

Une configuration musclée

ArrĂŞtons-nous maintenant sur sa configuration. Ici, on a droit Ă un processeur Intel Core i9-13900H (jusqu’Ă 5.4 GHz) qui garantit une bonne rĂ©activitĂ© pour les tâches simples, comme la navigation web, la consultation de vidĂ©os, mais aussi les plus ardues, comme le multitâche, le montage vidĂ©o ou photo. S’ajoute Ă cela 16 Go de RAM, pour une expĂ©rience utilisateur sans accroc. Un SSD de 1 To est disponible pour stocker tous vos fichiers, et rĂ©duit, au passage, les temps de chargement et accĂ©lère les lancements de votre machine.

Concernant l’autonomie, le modèle est Ă©quipĂ© d’une batterie de 50 W permettant d’atteindre jusqu’à 7 heures d’utilisation. Avec une utilisation poussĂ©e, ce chiffre sera amenĂ© Ă diminuer, mais heureusement, il est compatible avec la charge rapide : 49 minutes pour rĂ©cupĂ©rer 60 %.

