Darty fait perdre 400 € sur ce puissant PC hybride avec écran Oled 120 Hz + Ryzen 7

Avec sa conception flexible qui lui permet de se transformer en tablette, le PC portable HP Envy X360 16-ad0010nf est un modèle hybride qui bénéficie en plus d’une belle puissance. L’un de ses nombreux atouts, c’est son prix qui passe de 1 403,99 euros à 1 029,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Avec sa charnière à 360°, le laptop HP Envy X360 16-ad0010nf fait partie de ces modèles hybrides qui peuvent facilement basculer entre le mode PC portable et le mode tablette. Mais ce n’est pas là son seul atout. Écran OLED 120 Hz, puce Ryzen 7, bonne autonomie… Ce laptop est clairement un bon choix, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est en ce moment affiché à -26 %.

Les points forts du HP Envy X360 16-ad0010nf

Un laptop convertible

Une dalle OLED 2,8K de 16 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 403,99 euros, le PC portable HP Envy X360 16-ad0010nf est désormais proposé à 1 029,99 euros chez Darty et à la Fnac.

Un modèle vraiment polyvalent

Le PC portable HP Envy X360 16-ad0010nf est tout d’abord un modèle plutôt léger avec son 1,91 kg. Il présente par ailleurs de belles finitions, et on apprécie le choix de la marque qui a misé sur des métaux et du plastique recyclés. Mais ce qu’on valide encore plus, c’est cette conception 2-en-1, permise par une charnière à 360°. Le laptop peut en effet se transformer en tablette tactile très facilement. Avec ce dernier mode, il devient plus pratique pour la prise de notes ou le dessin. Sachez d’ailleurs qu’un stylet est proposé en option.

Autre atout de ce design : ce grand écran tactile OLED 16:10 de 16 pouces, encadré de bordures très fines ; le rapport screen-to-body s’établit d’ailleurs à 90,70 % ! Cette dalle affiche aussi une définition 2,8K (2 880 x 1 800 pixels). Bref, à vous les noirs profonds, les contrastes infinis et les images bien nettes. Ajoutons à cela un spectre DCI-P3 couvert à 100 %, ce qui permet de profiter d’une palette de couleurs bien étendue, ainsi qu’un taux de rafraîchissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz. Un excellent point pour la fluidité, qui devrait rassurer les gamers.

Bonne puissance, bonne endurance

Côté performances, on a droit à un processeur AMD Ryzen 7 8840HS, doté de 8 cœurs qui lui permettent d’effectuer pas mal de tâches simultanément, et cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 5,1 GHz). Une puce qui promet de bonnes performances, surtout sur les tâches communes, mais aussi le montage vidéo et la retouche photo. Elle est ici épaulée par 16 Go de mémoire vive, bien utiles pour le multitâche, tandis que le SSD de 512 Go permet de profiter d’une capacité de stockage très confortable, mais aussi de lancements accélérés des applications et de transferts de fichiers très rapides.

Notez par ailleurs que ce HP Envy X360 intègre une dose d’IA grâce à Copilot, que l’on peut très facilement convoquer depuis la touche dédiée sur le clavier. La fameuse IA de Microsoft va venir simplifier une foule d’usages et vous aider à gagner en productivité. Côté connectique, le PC portable est équipé de deux ports USB-C, de deux ports USB-A, d’un port HDMI 2.1 et d’une prise combinée casque/micro. Enfin, pour ce qui est de son endurance, HP promet jusqu’à 11 heures et 15 minutes d’autonomie de la batterie. Et pour la recharge, passer de 0 à 50 % prendrait 45 minutes environ.

