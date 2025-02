Darty fait perdre près de 60 % du prix de ce puissant PC hybride avec écran Oled pliable

Miser sur un PC portable hybride offre une très bonne polyvalence et le HP Spectre Fold 17″ n’en manque pas. Il faut dire que son Ă©cran Oled est pliable. Une conception originale et pratique qui a un coĂ»t. Heureusement, Darty vient soulager la facture avec plus de 50 % de remise.Â

HP Spectre Fold 17″ // Source : hp.com

Si depuis quelques annĂ©es les smartphones pliants sont de plus en plus prĂ©sents sur le marchĂ©, on dĂ©couvre Ă prĂ©sent des PC portables « pliant ». Parmi eux, on trouve le HP Spectre Fold 17″, un appareil Ă Ă©cran pliant, au format atypique, capable d’ĂŞtre utilisĂ© en PC traditionnel, en tablette, format clapet ou paysage. Pour en profiter, il faut y mettre le prix, mais grâce Ă l’enseigne Darty, il s’allège un peu avec 2 800 euros de remise.

Ce qu’il faut retenir du HP Spectre Fold 17″

Un grand Ă©cran OLED pliant et tactile de 17 pouces

Une configuration solide : i7-1250UÂ + 16 Go RAM + 1 To SSD

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 4 799,99 euros, le PC Portable hybride HP Spectre Fold 17″ bĂ©nĂ©ficie de 58 % de remise et s’affiche dĂ©sormais Ă 1 999,99 euros sur le site Darty.

Un PC portable ultra polyvalent

Le HP Spectre Fold 17″ est une machine qui impressionne. Sa capacitĂ© Ă se transformer pour s’adapter Ă plusieurs usages est très plaisante. En effet, il adopte un Ă©cran pliable qui lui permet de passer d’un format ultraportable avec le clavier Bluetooth pour de la mobilitĂ©, au format tablette avec l’Ă©cran Ă©tendue sur toute la largeur. Il peut très bien ĂŞtre utilisĂ© en mode lecture oĂą l’on tient le PC comme un livre.

Un format pratique et idĂ©al pour les utilisateurs nomades, d’autant plus qu’il sera facile Ă transporter avec son poids de seulement 1,62 kg et moins d’un cm d’épaisseur. HP fait le bon choix d’intĂ©grer une dalle OLED en dĂ©finition 1920 x 2 560 pixels sur une large surface de 17 pouces. Le taux de contraste est excellent et les bordures de l’écran accentuent l’immersion. Aussi tactile, vous allez pouvoir utiliser le stylet de la marque pour prendre directement des notes, ou bien dessiner.

De bonnes performances au quotidien

Au niveau des performances, on a droit à un processeur Intel Core de 12ᵉ génération, le i7-1250U associé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, il convient aussi bien pour les tâches les plus simples que pour les plus lourdes, tout en les faisant tourner avec fluidité. Et, si vous avez tendance à cumuler les données sur votre PC portable, vous serez ravis d’apprendre que le Spectre Fold dispose d’un SSD de 1 To pour pouvoir conserver vos documents légers, ou bien des fichiers plus volumineux.

Pour vous aider Ă rester productif tout au long de la journĂ©e, vous pourrez profiter d’une bonne autonomie : jusqu’à 12 heures et 30 minutes en mode pliable et jusqu’à 11 heures et 45 minutes en mode dĂ©tachable d’après la marque. On apprĂ©cie la prĂ©sence de la charge rapide qui permet de rĂ©cupĂ©rer environ 50 % en 45 minutes.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences que le HP Spectre Fold 17″, nous vous invitons Ă consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables Ă moins de 1 000 euros.



