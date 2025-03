Acer entre de plain-pied dans l’ère de l’IA grâce à ce laptop Swift 14 avec 500 € de remise, son écran 120 Hz et sa puce Snapdragon X Elite

Le PC portable Acer Swift 14 AI est une machine puissante dans un format compact que vous retrouvez à 799 euros chez Amazon en ce moment, au lieu de 1 299 euros à sa sortie.

Qu’on le veuille ou non, l’intelligence artificielle est en train de devenir le nouvel atout des ordinateurs. Elle s’installe à de nombreux niveaux pour vous aider dans la création. Pour rester en course, Acer a équipé son Swift 14 SF14-11-X54K d’une puce Snapdragon X Plus. Sans compter le reste de la configuration qu’il ne faut pas oublier, car il permet de lancer de nombreuses applications. Une machine qui date de 2023 et qui profite de 500 euros de réduction chez Amazon, le moment idéal pour s’équiper.

Les atouts incontournables de l’Acer Swift 14 AI

Son écran WQXGA IPS de 120 Hz parfaitement calibré

La puissance du processeur Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64100 10C

Une autonomie qui avoisine les 13/14 heures

Au départ vendu à 1 299,99 euros, l’Acer Swift 14 AI se trouve actuellement en promotion à 799 euros chez Amazon.

Un ultrabook qui ne cache pas ses ambitions

L’Acer Swift 14 AI se range dans la case des ultrabooks, à savoir les PC portables fins et légers qu’il est facile d’emmener partout. La référence en la matière étant le MacBook Air d’Apple, sauf qu’ici, vous profitez de Windows. Ce PC fait donc 31,1 x 21,3 x 1,5 centimètre pour 1,3 kg maximum. L’une de ses premières forces, c’est son écran 3K de 14,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz maximum.

Le reste de la configuration tient très bien la route, notamment grâce au processeur Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-64100 10C accompagné de 16 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To avec Windows 11 Famille. Une panoplie complète pour tous vos travaux et vos tâches au quotidien, avec éventuellement du gaming léger grâce à la carte graphique et ses 8 Go de RAM dédiés.

Le glyphe sur le pavé tactile permet d’invoquer l’IA

La particularité de l’Acer Swift 14 AI c’est ce glyphe que vous retrouvez sur le pavé tactile, en haut à droite. Il n’est pas là pour décorer, puisqu’il permet d’utiliser l’intelligence artificielle quand elle est disponible. Le glyphe s’illumine lorsque les tâches qui utilisent le NPU le font réagir. Il vous suffit alors d’appuyer dessus pour voir ce qu’il est possible de faire. D’ailleurs, il s’allume aussi lorsque vous lancez CoPilot.

Même la webcam du PC est à la hauteur puisqu’elle propose de vous filmer en 1440p. Le résultat est peut-être un peu sombre, mais reste largement acceptable et permet entre autres d’utiliser la reconnaissance faciale Windows Hello. La connectique est bonne, avec deux ports USB-A 3.2, deux ports USB-C 4.0 et une prise combo jack. Dommage qu’il lui manque un port HDMI et un lecteur de carte SD.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce PC portable, vous pouvez consulter notre test de l’Acer Swift AI SF14-11 disponible ici.

