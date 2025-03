Ce laptop dopé à l’IA avec le processeur Snapdragon X Elite perd 450 € de son prix sur Amazon

Avec un PC comme l’Asus Vivobook S 15 à vos côtés, vous allez booster votre productivité et créativité. Il est certifié Copilot+, avec une IA pour vous aider dans toutes vos tâches du quotidien. Sur Amazon, on le trouve à 749 euros au lieu de 1 199 euros.

C’était une des grandes nouveautés de 2024 : les ordinateurs portables certifiés Copilot+. Cette génération de machine, disponible chez plusieurs constructeurs, dont Asus, intègre une la puce Snapdragon X Elite et propose des fonctions liées à l’intelligence artificielle dans plusieurs de ses logiciels. Une façon de faciliter l’utilisation desdits logiciels et d’optimiser votre usage de ceux-ci. Création de sous-titres automatiques, incorporation de Dall-E dans Paint, amélioration et intégration d’effets visuels lorsque vous utilisez la webcam… Les possibilités sont énormes et le prix de ce Asus Vivobook S 15 est en baisse de près de 40 % en ce moment pour les Ventes Flash de Printemps sur Amazon.

Les points forts de l’Asus Vivobook S 15

Son écran OLED de 15,6″, qui affiche 2880 x 1620 pixels

Toutes les fonctionnalités liées à l’IA sont impressionnantes

La puce Snapdragon X Plus est un réel atout en termes de puissance

C’est chez Amazon que vous retrouvez cette sympathique offre sur l’Asus Vivobook S 15 Copilot+. De base vendu 1 199 euros, il est actuellement disponible en promotion à seulement 749 euros.

Un PC portable qui roule comme sur des roulettes

L’Asus Vivobook S 15 se présente comme un ordinateur portable dans la gamme des ultrabooks. À savoir un modèle léger et compact qu’il est facile d’emmener partout. Il mesure 352,6 x 226,9 x 14,7 mm pour seulement 1,4 kg, des dimensions qui le rapprochent un peu du MacBook Air 15″ qui fait 340,4 x 237,6 x 11,5 mm pour 1,51 kg. Il se paye même le luxe d’être plus léger tout en étant un peu plus grand.

L’écran est une dalle OLED de 15,6″ qui affiche 2880 x 1620 pixels et peut supporter un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Son seul petit défaut c’est qu’il ne dispose pas de technologie anti-reflet, donc il sera difficile de l’utiliser en plein soleil. Un peu dommage pour un PC portable. Mais il se rattrape avec la puissance qu’il dégage, son nouveau processeur et l’IA embarquée.

Un pionnier en matière d’intelligence artificielle

L’intelligence artificielle a connu un vrai boom il y a peu, avec ChatGPT, Dall-E et compagnie. C’est encore un peu le Far West en la matière et les utilisations de cette dernière sont assez clivantes. Mais si c’est un outil qui vous intéresse, surtout au niveau de la création aussi bien écrite que visuelle, vous allez être pleinement satisfait avec ce PC. D’autant que sa nouvelle puce Snapdragon X Plus est faite pour supporter toutes les tâches gérées par l’IA.

Ajoutez à ça 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go et vous avez une bonne configuration adaptée à tous les usages, aussi bien professionnels que personnels. En plus, vous profitez du WiFi 7 et du Bluetooth 5.4 pour une connectivité sans latence. L’autonomie n’est pas en reste avec une utilisation pour 10/12h, elle aussi optimisée par la puce Snapdragon.

Si jamais vous souhaitez en apprendre plus, notamment sur les fonctions liées à l’IA, vous pouvez aller lire ce test. Il concerne un modèle de la même gamme, mais dans une configuration plus musclée.

Et pour retrouver d’autres modèles de PC portables, vous avez aussi notre guide d’achat comparatif qui permet de trouver de nombreuses autres références.

