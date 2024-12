Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED : ce puissant laptop avec deux écrans perd 700 € de son prix

Avec ses deux écrans directement intégrés à son châssis, l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED est taillé pour les créateurs, créatifs et ceux qui cherchent tout simplement à optimiser leur productivité. Une telle configuration implique un prix élevé, mais en ce moment, l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED n’est pas vendu à 1 999,99 euros comme habituellement, mais à 1 299,99 euros chez Carrefour.

Lancé en 2022, l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED n’embarque pas seulement une belle dalle OLED de 14,5 pouces. Il intègre également un deuxième écran, juste au-dessus du clavier, avec une dalle LCD de 12,7 pouces. Autant dire que les créatifs qui ne peuvent pas se passer d’un second écran, mais qui ne veulent pas pour autant s’encombrer avec un moniteur externe, seront servis. La bonne nouvelle du jour, c’est qu’il est moins onéreux que d’habitude puisqu’il bénéficie d’une réduction de 700 euros.

Les points forts de l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED

Une sublime dalle principale OLED de 14,5 pouces

Un deuxième écran très pratique

Une bonne configuration avec RTX 4060

Initialement affiché à 1 999,99 euros, l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED est aujourd’hui disponible en promotion à 1 299,99 euros chez Carrefour.

Deux écrans qui en jettent

L’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED est un laptop aux lignes très soignées, avec un châssis en métal robuste et surtout premium. Ce même châssis embarque une connectique plutôt fournie, avec un port HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD, un port USB A 3.2 Gen 2 et deux ports Thunderbolt 4. C’est toutefois en ouvrant ce Zenbook Pro que l’on va pouvoir admirer son principal atout : sa configuration à deux écrans. La dalle principale se lève naturellement tandis que la seconde se positionne à un angle de vision confortable automatiquement. Un brin futuriste, mais vraiment agréable à regarder. Pour en dire plus sur ces deux écrans, la dalle principale, tactile, est une OLED de 14,5 pouces en définition 2.8K, soit 2 880 x 1 800 pixels, et elle profite d’un excellent taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les créatifs seront rassurés de voir qu’elle couvre 120,4 % du volume DCI-P3, gage d’une palette de couleurs très étendue, ainsi que 169,9 % du volume sRGB et 117,1 % du volume Adobe RGB.

Le second écran se défend aussi très bien avec sa dalle IPS LCD de 12,7 pouces avec une définition 2 880 x 864 pixels. Il couvre lui aussi de nombreux volumes (109,9 % du DCI-P3, par exemple), mais a une calibration moins bonne que son grand frère. Mais retenez qu’il a été pensé principalement pour être un écran de raccourcis ou un simple écran complémentaire pour afficher quelques informations. On peut par exemple déporter une bibliothèque de vidéos Premiere pendant que l’on gère son montage sur l’écran principal.

Une bonne configuration à l’intérieur

Pour épauler les créatifs, l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED se dote aussi d’une très bonne configuration qui les aidera à effectuer plusieurs tâches graphiques simultanément avec une belle fluidité et à lancer des logiciels lourds. On a tout d’abord droit à un processeur Intel Core i5-13500H, cadencé à 3,5 GHz (boost jusqu’à 4,7 GHz) et épaulé par 16 Go de mémoire vive, pour gérer justement ce multitâche. Pour cette 13e génération, Intel a d’ailleurs promis un gain de performances de 15 % en mono thread et jusqu’à 41 % en multithread, soit une hausse de performances de 24 % dans les jeux vidéo. Les gamers pourront justement profiter d’une RTX 4050, qui représente certes l’entrée de gamme de la série 4000, mais qui peut tout à fait lancer des titres récents AAA en 1080p, même si sa VRAM de 6 Go est un peu limite. On bénéficie tout de même des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3.

Côté refroidissement et gestion de la chauffe, l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED fait des merveilles. En mode normal, il fait à peine entendre et ne dépasse jamais les 50°C, sans véritablement sacrifier sa puissance qui plus est. Avec le mode performance, la tonalité des ventilateurs poussés à fond n’est vraiment pas dérangeante. Enfin, côté autonomie, le laptop renferme une batterie de 76 Wh, ce qui, avec une telle configuration et un tel double-écran, ne lui permet pas d’être très endurant. Lors de notre test, le PC portable n’a pas tenu plus de 7 heures, et sans même activer le second écran. Mais pour une journée de travail, c’est convenable, heureusement.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED, avec une autre configuration que celle-ci.

Si vous souhaitez découvrir d’autres bons modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

