Asus Zenbook S 16 : ce puissant laptop avec Ryzen AI 9 HX 370, 32 Go RAM et 1 To SSD, perd 300 € de son prix

Avec son processeur dopé à l’IA, des performances au top, un très bel écran OLED et son design épuré, l’Asus Zenbook S 16 a tout pour plaire. Encore faut-il avoir le budget pour en profiter. Fort heureusement, son prix est en baisse : au lieu de 1999,99 euros habituellement, il passe à 1699,99 chez Boulanger.

Dévoilé l’an dernier, l’Asus Zenbook S 16 est l’un des premiers PC portables équipés d’un processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370. Une bête de puissance et cela n’a pas changé en un an. À cela s’ajoute une dalle OLED du plus bel effet et une connectique large, parfait pour les créatifs, surtout les amateurs de photographie. Un bel engin qui a obtenu la très jolie note de 9/10 lors de notre test et qui devient encore plus intéressant chez Boulanger, grâce à une réduction de 300 €.

Les points forts de l’Asus Zenbook S 16

Des performances au top pour les créatifs

Belle dalle OLED

Connectique large et performante

Au lieu de 1999 euros, l’Asus Zenbook S 16 est aujourd’hui disponible en promotion à 1699 euros sur Boulanger.

Élégance, résistance et connectique au top

L’Asus Zenbook S 16 arbore avec élégance le design qui a fait la réputation des modèles haut de gamme du constructeur taïwanais, tout en profitant d’une particularité non négligeable : un alliage « ceraluminium ». Mélange de céramique et d’aluminium, il offre une légèreté et une résistance inégalée, selon Asus. Sur le premier point, on lui a donné raison durant notre test, puisque l’appareil est aussi léger qu’une plume. Le compagnon idéal pour les professionnels en déplacement.

À cela s’ajoute un joli écran OLED 16 pouces 3.2K qui offre des couleurs éclatantes et une précision d’image exceptionnelle. Seul bémol, il est également très brillant, ce qui peut étrangement être gênant en déplacement. Dommage. Mais Asus se rattrape en partie au niveau de la connectique, qui est large et qui assure. Au programme, des ports USB-C Thunderbolt 4, HDMI et un lecteur microSD. What’s else ? Le Zenbook S 16 combine ainsi esthétique et praticité, sans compromis.

Des performances à la hauteur des attentes

Sous son capot, on trouve le processeur AMD Ryzen AI 9 HX 370, couplés à 32 Go de RAM qui lui permettent d’assurer dans presque toutes les circonstances. Il assure en effet une fluidité parfaite pour le multitâche, la création graphique ou les tâches gourmandes. Bien que son CPU ne soit une révolution, son GPU fait des merveilles. Autrement dit, il se positionne comme un compagnon sérieux pour les créatifs, en photo tout particulièrement. Le tout est complété par un SSD de 1 To, qui propose non seulement un espace de stockage plus que généreux, mais qui promet aussi des temps de chargement réduits et des lancements de la machine et des logiciels très rapides.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste, avec une batterie longue durée qui promet jusqu’à une quinzaine d’heures d’utilisation. Là encore, pas de révolution pour ce type d’appareils qui se positionne dans la bonne moyenne. Mais la bonne nouvelle, c’est que l’Asus Zenbook S 16 est compatible avec la charge rapide. De sorte que quelques minutes sur secteur permettent de récupérer plusieurs heures d’autonomie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Zenbook S 16.

