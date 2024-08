Test du Asus Zenbook S 16 (2024) : AMD au meilleur de sa forme

« Bien. On les a laissés s’amuser quelques semaines, il est temps de sortir de derrière les rideaux. » C’est un peu comme ça que l’on s’amuse à imaginer AMD observant l’arrivée de Qualcomm sur le marché des PC portables. Il faut dire que les Snapdragon X Elite ont fait mouche, notamment au sein de l’Asus Vivobook S 15 qui a choisi la place de figure de proue du mouvement.

Mais voilà, Asus est un constructeur qui est plus ou moins « ami avec tout le monde » dans ce marché, et n’hésite jamais à prendre la vague dès sa formation, qu’importe qu’elle finisse par créer un tsunami mondial où qu’elle vienne s’échouer lamentablement sur une plage bretonne. C’est ainsi que le Zenbook S 16 se retrouve à être le fer de lance pour la nouvelle plateforme AMD Ryzen AI 9 HX 370, quand le Zenbook 14 était celui d’Intel et de son Core Ultra et le Vivobook S 15 celui de Qualcomm. Qu’importe le flacon tant qu’on a l’ivresse, mais à quel point l’équipe rouge a su véritablement distiller son savoir-faire ici ? Réponse dans notre test.

Fiche technique

Modèle ASUS Zenbook S 16 (UM5606) Dimensions 353,6 mm x 12,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d’affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen AI 9 HX 370 Puce graphique (GPU) AMD Radeon 890M Graphics Mémoire vive (RAM) 32 Go Mémoire interne 1024 Go Système d’exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1500 grammes Profondeur 243,0 mm Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Design

Sur la forme la plus basique, le Zenbook S 16 ne sort pas forcément particulièrement de la norme des PC Asus que nous avons connus ces dernières années. Du moins, sur le haut de gamme. Il faut dire que le constructeur taïwanais a trouvé un langage bien à lui depuis quelque temps maintenant, un langage qui est qui plus est plébiscité et lui permet de sortir du lot. Nous parlons évidemment de ces lignes marquées sur le haut du capot, qui ont tendance à donner à ses ordinateurs un cachet marbré qui est loin de déplaire.

Crédit photo : OtaXou

Mais ici, l’Asus Zenbook S 16 rajoute à cela le fameux alliage « ceraluminium » dont la marque est très fière. Pour rappel, il s’agit d’une alliance de céramique et d’aluminium qui offre à ce nouveau PC une légèreté et une résistance inégalée selon le constructeur. Sous le doigt, ce nouveau procédé est étrangement plus lisse que le commun des PC portables, et en même temps plus agrippant. Visuellement en tout cas, il semble plus granulé, sans que cela se ressente. Cette nouvelle matière est vraiment intéressante, et face au 1,5 kg de la machine pour une épaisseur de seulement 1,29 cm, on aura du mal à se plaindre du moindre sacrifice pour arriver à l’utiliser.

Clavier et pavé tactile

Sur ce point, Asus reste Asus. Mais il ne faut pas oublier que le constructeur a fait de beaux progrès sur le confort de ses claviers au fil des ans, et nous sommes ici sur une configuration similaire au Zenbook 14 OLED testé plus tôt dans l’année. Comprenez par là que les touches manquent un peu de stabilité, mais ont un appui et un rebond bien plus solide et élastique désormais qui sont un plaisir à utiliser au quotidien. Maintenant, on aimerait vraiment que la touche Entrée soit pleine, comme c’est normalement le cas sur une configuration européenne.

Crédit photo : OtaXou

Le pavé tactile est aussi de très bonne qualité, avec une diagonale impressionnante et une glisse parfaite. Le clic est traditionnel, et n’est donc pas particulièrement bien marqué sur le haut de la zone, mais a un bon répondant sur le bas de celui-ci.

Connectique

À gauche, nous pouvons profiter d’un port HDMI 2.1, deux ports USB-C 4.0 et un port combo jack. À droite, nous avons le droit à un port USB-A 3.2 Gen 2 ainsi qu’un lecteur de cartes SD plein format.

Crédit photo : OtaXou

La variété de connectique sur ce Zenbook S 16 est vraiment plaisante, particulièrement en considérant l’incorporation de ces deux ports Thunderbolt 3 (USB 4.0) très puissants avec une bande passante de 40 Gbps complète. Et puis, nous avons ENFIN l’intégration d’un lecteur de cartes SD plein format, parfait pour les photographes et vidéastes.

Crédit photo : OtaXou

Seule ombre au tableau : avoir un port USB-C de chaque côté aurait été parfait pour pouvoir caler son câble d’alimentation de n’importe quel côté. Voilà. C’est la seule chose.

Webcam et audio

Sur ce Zenbook S 16, nous avons le droit à un capteur 1080p somme toute assez traditionnel. Et après avoir vu les prouesses des capteurs sous l’égide de Qualcomm, il est difficile d’encore accepter cette qualité assez patate-esque du rendu ici. On sent qu’AMD a voulu faire un effort supplémentaire, mais le rendu est presque pire qu’avant car trop forcé dans tous les sens, sans véritable sens. Toujours bon pour la visio, mais rien de plus.

Crédit photo : OtaXou

La configuration audio n’est pas mauvaise, et on sent qu’Asus a noté les évolutions de l’industrie en ce sens. Le staging est bon, le volume développé est admirable, mais voilà : la qualité n’est pas encore là. Les aigus sont bien traités, les basses peuvent parfois étonner par leur impact, mais dans les faits, les mediums et les basses manquent de rendu et de profondeur.

Écran

L’Asus Zenbook S 16 profite d’une dalle OLED de 16 pouces supportant une définition de 2880 x 1800 pixels, soit un ratio 16:10. Cet écran est compatible avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz, activé par défaut.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons voir que celui-ci couvre 119,6% de l’espace DCI-P3 pour 168,9% de l’espace sRGB. La luminosité maximale est mesurée à 389 cd/m², légèrement trop basse particulièrement face au revêtement glossy de l’appareil, pour une température de couleurs moyenne de 6422K tout simplement parfaite.

Crédit photo : OtaXou

Le Delta E00 moyen est mesuré à 1,25, très bon, avec un écart maximal assez marqué de 5,54 points sur les tons bleus rois. Sans être le mieux calibré du marché, l’écran de ce Zenbook S 16 reste d’une excellente qualité et sait flatter la rétine dès l’ouverture de l’appareil.

Logiciel

Asus compte toujours principalement sur son logiciel MyAsus, qui s’est bien amélioré sur ses derniers produits. Ce dernier est toujours l’un des plus simples à utiliser pour configurer finement le comportement de son ordinateur tout en étant guidé pour chaque option. Une belle référence en la matière.

Par contre, il faut noter une petite ironie. Quand bien même le PC avant « jusqu’à 50 TOPS » d’opérations IA sur le nouveau NPU XDNA, le Zenbook S 16 ne profite pas du label Copilot+ qui semble définitivement réservé aux PC sous puce Qualcomm actuellement. Attention : Copilot, qui a sa touche réservée, est bien là. C’est le reste des fonctionnalités, très gimmicks ou sorties trop tôt, qui sont absentes. Un manque plus qu’acceptable, et surtout très certainement temporaire : l’exclusivité de Qualcomm disparaîtra sûrement bientôt.

Performances

L’Asus Zenbook S 16 de 2024 est l’un des premiers PC portables à profiter du Ryzen AI 9 HX 370, les nouveaux SoC de la génération Strix Point d’AMD. Ce SoC propose 12 cœurs (4 cœurs Zen 5, et 8 cœurs Zen 5C plus efficients) et 24 threads pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz. Son TDP par défaut est de 28W, ce qui est le cas sur ce Zenbook S 16, mais la plateforme peut atteindre les 54W selon les besoins du constructeur.

Crédit photo : OtaXou

Sur la partie graphique, on peut compter sur la Radeon 890M à 16 cœurs RDNA 3.5 à 2900 MHz, une évolution directe de la 780M propulsant la majorité des PC consoles de nos jours. La partie NPU XDNA a aussi largement évolué pour développer 50 TOPS à elle seule. Tout ce beau monde est soutenu par 32 Go de RAM LPDDR5X et 12 To de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

Il faut voir qu’ici, le Ryzen AI 9 HX 370 ne montre pas l’intégralité de sa puissance. Et pourtant : avec des scores de 928 points en multi core et 110 points en single core sous Cinebench 2024, on peut déjà le voir surpasser le meilleur SoC que Qualcomm à quelques points prêts.

Mais c’est surtout sur les performances en single core, un point historiquement plus faible chez AMD, que nous sommes impressionnés. La bataille est enfin rude sur les SoC pour PC portables, et on a plus que hâte de voir la réponse d’Intel. Cependant, rappelons tout de même que l’Apple M3 Pro reste le plus puissant, quand ces SoC se font la guerre dans un mouchoir de poche.

C’est sur la partie graphique qu’AMD a une longueur d’avance sur ses concurrents. Sur Steel Nomad Light, le score de 3154 points montre une belle progression d’environ 500 points sur la 780M et plus de 1000 points face à l’Adreno X1.

Enfin, partie intelligence artificielle, il nous est encore difficile de faire des mesures actuellement puisque la partie NPU n’est pas compatible avec notre logiciel habituel. On peut au moins voir que la partie CPU n’a pas vraiment évolué sur ce point, quand la partie GPU est au même niveau que le NPU des Intel Core Ultra actuels. En attendant que nos outils se mettent à jour, on ne peut donc compter que sur les 50 TOPS annoncés par le constructeur pour XDNA.

En jeu

Sur le papier, comme ça, les performances ne sont pas forcément impressionnantes pour quiconque utilise aujourd’hui une ROG Ally X ou une Legion Go. S’il est indéniable que la Radeon 890M intégrée au Zenbook S 16 permet de jouer à des jeux récents en 1080p bas, par le biais du FSR2 en mode performance, la ROG Ally est capable de pousser ces performances plus loin. Mais la comparaison a besoin d’être mise en contexte.

Mais voilà : la Radeon 890M a un TGP de 15W sur cet ordinateur. En le comparant au mode 17W de la ROG Ally X, ce qui correspond au mode « performance », nous pouvons voir une amélioration générale des performances de l’ordre de 7 à 10 FPS en 720p, et 5 FPS environ en 1080p. Il y a fort à parier que ce GPU à 25/30W pourrait nous étonner, bien que la marche ne soit pas aussi haute qu’une vraie nouvelle génération RDNA 4. Une belle petite évolution, en somme.

Pour les créatifs

Côté vidéo, AMD a encore du chemin à faire pour vraiment optimiser Adobe Premiere. Mais pour la défense de l’architecte, Adobe devrait aussi lui ouvrir la porte un peu plus facilement. Côté photo par contre, la Radeon 890M est véritablement impressionnante.

Son score correspond à quelques points près à celui d’une RTX 4070 au TGP de 65W intégrée au HP Omen Transcend 14 de cette année. Beaucoup de PC portables « dédiés aux créatifs » pourront certainement se contenter de cet APU plutôt que de créer une alliance Intel ou AMD + NVIDIA cette année.

Refroidissement et bruit

Les ventilateurs du Asus Zenbook S 16 savent rester silencieux sur 90% de l’usage du PC. Lorsque poussé dans ses derniers retranchements, l’ordinateur portable ne s’entend pas tant que ça pour un ultrabook, mais n’hésite pas à atteindre des températures tout de même très hautes. Pour sa défense, la canicule n’aide aucun ordinateur ces derniers temps.

Autonomie

L’Asus Zenbook S 16 intègre une batterie de 78 Wh, plutôt large pour un ordinateur portable dans un format de 16 pouces. Il est livré avec un chargeur de 65W au standard Power Delivery.

Crédit photo : OtaXou

En usage bureautique, avec un peu de tout à une luminosité d’écran réglée à 50% nous retrouvons entre 14 et 15 heures d’autonomie. Cela correspond sensiblement aux mêmes scores que l’Intel Core Ultra 7 155H retrouvé sur le Zenbook 14 OLED, qui faisait déjà une très belle avancée sur ce point. Cependant, nous ne sommes pas non plus dans les eaux des ordinateurs Qualcomm, qui rajoute entre 3 et 5 heures de plus à ce score.

Prix et disponibilité

L’Asus Zenbook S 16 est d’ores et déjà disponible en France. Dans sa configuration de test, l’appareil est vendu 1999,99 euros, quand son prix de départ est de 1899,99 euros sur la base d’un SoC un peu moins puissant.