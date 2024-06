Test du HP Omen Transcend 14 (2024) : faussement gamer, purement créatif

Depuis l’avènement des cartes RTX série 40 sur le mobile, nous avons un problème : le TGP. Cette valeur qui définit grossièrement l’électricité fournie à la carte graphique, et donc par extension sa puissance maximale, varie énormément d’une configuration à l’autre alors que cette génération 40 est capable de naviguer entre bien des propositions. Ainsi, toutes les RTX 4070 que nous testons ne sont pas égales, bien au contraire. Et lorsque le constructeur fait le malin en n’indiquant pas cette mesure très importante à l’achat, la situation est proche de la publicité mensongère. Entre en scène, le HP Omen Transcend 14, qui pour réussir à intégrer une configuration puissante a décidé de sacrifier les performances de la machine.

Fiche technique

Modèle HP OMEN Transcend 14 (fb0031nf) Dimensions 313 mm x 16,9 mm Définition 2880 x 1800 pixels Technologie d'affichage OLED Écran tactile Non Processeur (CPU) Core Ultra 7 155H Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4060 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 1024 Go Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 1630 grammes Profondeur 233,5 mm Fiche produit

La machine est prêtée par HP pour ce test.

Design

Tout commence pourtant très bien alors que nous recevons le HP Omen Transcend 14. Son design métallique tout de blanc vêtu a un sacré charme, et sa qualité de fabrication nous rappelle son concurrent le plus direct pour lequel nous avons eu un petit coup de cœur : l’Asus Zephyrus G14. Lorsqu’un ordinateur arrive en test et en rappelle directement un que l’on a beaucoup aimé, on part généralement sur de bonnes bases.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Un format contenu, des lignes plus arrondies et un poids bien maîtrisé de 1,63 kg : oui, ce PC « gamer » fait intégralement partie de cette génération qui cherche à laisser derrière elle les traits parfois guignolesques des configurations gamer pour quelque chose de plus sobre et professionnel. Et ça marche : le HP Omen Transcend 14 est véritablement un PC séduisant, qui donne envie d’être aimé.

Clavier et pavé tactile

La configuration clavier est peut-être son aspect le plus gamer. Pourtant, les touches elles-mêmes n’ont rien de particulièrement affriolant, puisqu’elles profitent de switch ciseaux somme toute assez classiques, avec une distance d’activation qui rappelle les PC portables traditionnels. Mais HP a fait le choix d’entourer chacune de ses touches d’un diffuseur permettant aux lumières RGB de chanter à tue-tête, et ça fait mouche : visuellement, a minima, le clavier est plaisant.

Le pavé tactile, placé bien au centre du châssis, fait lui aussi les bons efforts. On regrettera cependant une glisse légèrement accrocheuse sous les doigts, mais surtout un clic un peu trop mou qui ne donne pas un retour haptique rassurant à l’usage. Ce n’est pas mauvais, mais les efforts de ces dernières années sur cet aspect font que le HP Omen Transcend 14 apparaît en dessous de la moyenne.

Connectique

HP n’hésite pas à mettre à contribution aussi bien les côtés que le dos de l’appareil. Sur la gauche, nous retrouvons un port Thunderbolt 4 et un combo jack. Sur la droite, ce sont deux ports USB A 3.2 Gen 1 qui n’attendent que d’être utilisés. Et au dos, on peut retrouver un port USB-C 3.2 Gen 2 servant aussi de port principal de charge autant qu’un HDMI 2.1.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Bel effort donc, surtout en considérant la diagonale de 14 pouces de l’appareil et son format contenu. Cependant, les créatifs apprécieraient certainement l’inclusion d’un lecteur de cartes SD au demeurant absent. Qu’on ne nous dise pas que ce profil n’est pas recherché par le constructeur, puisque le HP Omen Transcend 14 profite de la certification NVIDIA Studio réservée à ces configurations.

Webcam

L’unique capteur 1080p intégré à la configuration n’est pas particulièrement mauvais, mais est tout de même… très rose dans sa calibration des couleurs, malgré le beau temps pris sur cette photo. Le lissage est également un brin agressif, mais tout cela sera suffisant pour de la vidéoconférence a minima.

Écran

Notre configuration de test profite d’une dalle OLED de 14 pouces de diagonales supportant une définition maximale de 2880 x 1800 pixels soit un ratio 16:10 en « 2,8k ». Cette dernière est capable d’atteindre un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Sous notre sonde, nous pouvons voir que cette dernière couvre 170,6% de l’espace sRGB pour 120,8% de l’espace DCI-P3. Sa luminosité maximale est mesurée à 409 cd/m², avec une température de couleurs moyenne de 6297K la rendant un peu trop chaude mais toujours proche de la norme NTSC à 6500K recherchée.

Côté calibration, nous pouvons mesurer un Delta E00 moyen de 1,53 point très bon, mais avec un gros décalage de 6,52 points sur les tons bleu roi. Si elle est à deux doigts d’être parfaite, la dalle du HP Omen Transcend 14 réclamera tout de même un nouveau calibrage pour les créatifs les plus exigeants.

Logiciel

HP a sensiblement la même tare que Dell sur le point logiciel, à savoir qu’il aime un peu trop faire la publicité de ses propres services pour son bien. La multiplication des logiciels en ce sens est donc un point négatif qui nuit à la lisibilité de l’expérience finale.

Ceci étant dit, son logiciel gestionnaire HP Omen n’est pas mauvais, et permettra pour qui le veut de retrouver toute sa bibliothèque de jeu très rapidement. Si les fonctionnalités que nous cherchons sont bien là, bien qu’elles gagneraient à être mieux expliquées, on regrette surtout qu’elles soient si peu mises en avant au profit de cet aspect gestionnaire pas particulièrement efficace non plus.

Performances

Notre HP Omen Transcend 14 en test profite d’un Intel Core Ultra 9 185H, un SoC à 16 cœurs — 6 performance, 8 efficients et 2 ultra efficients — et 22 threads pouvant turbo jusqu’à 5,1 GHz. Il profite d’une enveloppe TDP de 45W et est ici couplé à 32 Go de RAM LPDDR5x à 7467 MT/s. On y retrouve également un stockage de 1 To en PCIe 4.0.

Précision importante sur le HP Omen Transcend 14

Parlons maintenant du nœud du problème : la carte graphique. Nous sommes face à une NVIDIA GeForce RTXX 4070, un fleuron pour le jeu, qui ne profite que de 65W de TGP. Rendez-vous compte : il s’agit de moins de la moitié de la puissance totale de la carte pouvant atteindre 140W, et moins qu’un Dell XPS 16 qui ne se destine qu’aux créatifs. D’ailleurs, NVIDIA annonce immédiatement la couleur en l’affublant du sticker de la gamme NVIDIA Studio, ce qui le destine bien à cet usage.

Mais voilà : HP le présente comme un PC de jeu. À 65W de TGP, la RTX 4070 fonctionne aussi bien en gaming qu’une RTX 4060 qui n’est pas bridée. Cet angle choisi par le constructeur est inacceptable. Dans ce format contenu, son rival direct l’Asus Zephyrus G14 de 2024 intègre une RTX 4070 à 90W de TGP, un sacrifice difficile, mais beaucoup plus compréhensible. D’autant plus qu’il est vendu sensiblement au même prix et propose sensiblement le même design.

Nous sommes donc dans une situation exceptionnelle où à même la lecture de la fiche technique, nous pouvons déjà vous annoncer un verdict. Gamers intéressés par l’ordinateur portable, tournez-vous vers un Zephyrus G14. Ce HP Omen Transcend 14 est un PC pour les créatifs qui se donne des airs de gamers.

Benchmarks

Au moins, le CPU ne souffre d’aucun problème. L’Intel Core Ultra 9 185H nous offre ses performances attendues avec un score de 966 points en multi core pour 108 points en single core sous Cinebench 2024. Côté GPU, on retrouve un score de 9414 points qui montre bien comme la RTX 4070 souffre à 65W, alors que ce score devrait être dans les eaux de 12000 points pour ce GPU, mais continue d’être assez efficace pour de la création de contenu.

Notre suite Procyon basée sur la suite Adobe le prouve d’ailleurs. Les scores de 5802 points pour du montage vidéo et 6530 points pour de l’édition photo font du HP Omen Transcend 14 un très bon compagnon de route pour les tâches créatives poussées, surtout dans cette diagonale de 14 pouces.

Côté calculs de l’intelligence artificielle, nous ne notons pas de trop grosse chute non plus à 891 points sur notre test de génération d’image Stable Diffusion pour 734 points en score général à l’usage de TensorRT. La partie NPU intégrée de l’Intel Core Ultra n’a plus vraiment d’intérêt face à ces performances.

Enfin, côté stockage, pas de mauvaise surprise non plus. Les scores de 6975 MB/s en lecture pour 5429 MB/s en écriture séquentielle prouvent que nous sommes bien sûr une fin de génération de PCIe 4.0 avec les bonnes performances attendues.

En jeu

Sans surprise, le HP Omen Transcend 14 déçoit. On ne le répétera jamais assez : une RTX 4070 à un TGP de seulement 65 watts n’est PAS une RTX 4070. Que le die lui-même soit meilleur ne veut pas dire qu’il fonctionnera forcément mieux qu’une carte graphique d’une gamme inférieure à sa pleine puissance pour le jeu.

Comparé à une RTX 4070 à pleine puissance, Cyberpunk 2077 perd une dizaine voire vingtaine de FPS partout. Horizon Forbidden West ne passe plus la barre des 100 FPS et reste bloqué à un triste 71 FPS en DLSS3 Performance, et pire encore : il descend à 30 FPS contre 60 FPS normalement sans DLSS. Il en va de même pour Ratchet and Clank Rift Apart. Bref : vous n’avez pas une RTX 4070. Vous avez une 4060, au mieux, que vous payez au prix d’une 4070.

Refroidissement et bruit

Il faut bien qu’il y ait une justification aux sacrifices de HP sur les performances. Et cela se retrouve dans cette partie refroidissement, où le HP Omen Transcend 14 ne dépasse pas les 45°C de chauffe en bas du châssis. Sa ventilation reste presque constamment discrète, même à pleine charge, et ne vient jamais nuire à l’expérience. Du tout bon.

Autonomie

Le HHP Omen Transcend 14 intègre une batterie de 71 Wh se rechargeant par le biais d’un bloc 140W fourni (ce qui vous dit tout sur le GPU), qui utilise d’ailleurs un embout USB-C. Ne vous y trompez pas pour autant : la norme Power Delivery s’arrête actuellement à 100W, HP a simplement fait le (bon) choix d’utiliser un connecteur standard pour ses propres technologies.

Sur un usage bureautique avec une luminosité réglée à 50%, nous trouvons au HP Omen Transcend 14 une autonomie comprise entre 7 et 8 heures. Sans être grandiloquent, et en considérant ses performances pour les tâches créatives, nous qualifierons celle-ci de « suffisante ». Ni un bon ni un mauvais point.

Prix et disponibilité

Le HP Omen Transcend 14 est d’ores et déjà disponible en France. La configuration que nous testons est vendue 2699 euros.