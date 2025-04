Fnac et Darty font une superbe offre sur ce laptop gaming avec écran OLED + RTX 4060 + 32 Go de RAM

Avec un magnifique écran OLED, de bonnes performances et une autonomie musclée, le Lenovo Legion Slim 5 14APH8 est un PC portable gamer qui va en ravir plus d’un. Il devient plus abordable en passant de 2 099 euros à 1 399 euros.

Lenovo propose de bons ordinateurs portables taillés pour le gaming et son Legion Slim 5 14APH8 n’échappe à la règle. Il allie légèreté, performance et endurance pour être à l’aise durant vos sessions de jeux. Il coche toutes les cases d’un bon PC gamer, en intégrant un processeur Ryzen 7, une RTX 4060 et une dalle OLED, le tout avec plus de 30 % de remise.

Pourquoi choisir le Lenovo Legion Slim 5 14APH8 ?

Pour son format compact et confortable

Sa dalle OLED bien calibrée à 120 Hz

Sa config : GeForce RTX 4060 + AMD Ryzen 7 7840HS + 32 Go

Sans oublier sa bonne autonomie

Avec un prix barré à 2 099,99 euros, le Lenovo Legion Slim 5 14APH8 bénéficie en ce moment de 33 % de remise et s’affiche désormais à 1 399,99 euros sur le site Darty et de la Fnac.

Un laptop gaming tout en finesse avec un écran qui fait la différence

Le Lenovo Legion Slim 5 14APH8 a l’avantage de proposer un châssis plus sobre que la plupart des modèles « gamers » du marché. Son format de 14 pouces le rend très transportable, de même que son poids inférieur à 2 kg. Sa connectique n’est pas délaissée non plus avec deux ports USB C 3.2 Gen 2, un lecteur de cartes SD plein format, un port HDMI 2.1, deux ports USB A 3.2 Gen 2 ainsi qu’un n combo jack.

La véritable pièce maîtresse de ce laptop est son écran. On découvre une dalle OLED de 14,5 pouces supportant une définition de 2 800 × 1 800 pixels. Résultat, on a des couleurs vives et brillantes, avec des noirs profonds et un très bon contraste. On a un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour plus de fluidité dans l’interface, mais aussi pour enchaîner les combos dans les jeux.

De bonnes performances pour vos jeux AAA

À l’intérieur, on retrouve la RTX 4060. Avec celle-ci, vous allez pouvoir jouer à n’importe quel jeu en 1080p ou en 1440p avec les features activées, à savoir le ray tracing et le DLSS 3. Une configuration satisfaisante pour profiter des titres récents dans d’excellentes conditions.

Du côté de l’animation, il s’appuie sur une puce AMD Ryzen 7 7840HS (jusqu’à 5,1 GHz en mode boost) avec 32 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, vous pourrez vous adonner vos activités sans trop de ralentissement, et ce, même dans le cadre d’une utilisation multitâche ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, il est assuré part à un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système.

Enfin, pour l’autonomie, comptez environ 8 heures et 9 heures sur un usage bureautique et avec la luminosité réglée à 50 %. Endurant, il est aussi compatible avec la charge rapide : l’appareil récupère jusqu’à 70 % en 30 minutes seulement.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Lenovo Legion Slim 5 14APH8.

