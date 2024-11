Ce PC portable gaming avec RTX 4060 + Ryzen 7 perd 350 € de son prix pour la Black Week chez Darty

Pendant la Black Friday Week, il y a une très bonne affaire à faire chez Darty où l’Acer Nitro 5, un PC gamer, on ne peut plus correct, est disponible avec 29 % de réduction chez Darty.

L’avantage des PC gamers comme cet Acer Nitro 5 c’est que, comme le dit le proverbe : qui peut le plus, peut le moins. Donc cet ordinateur s’adresse en priorité aux gamers qui veulent pouvoir jouer à tout moment et n’importe où. Mais si vous êtes un professionnel en quête de matériel puissant pour travailler et exécuter des tâches lourdes qui nécessitent pas mal de ressources. Quoi qu’il en soit, pendant la Black Friday Week, vous avez l’Acer Nitro 5 avec 350 euros de réduction.

Les avantages à choisir l’Acer Gaming Nitro 5

L’alliance de la RTX 4060 avec un Ryzen 7 7735H + 16 Go de RAM

L’écran peut monter jusqu’à 144 Hz, l’idéal pour le gaming

Le SSD de 512 Go avec Windows 11 dessus, une bonne base

Jusqu’à il y a peu, l’Acer Nitro 5 avec une GeForce RTX 4060 était à 1 199,99 euros. Mais grâce à la Black Friday Week, vous pouvez avoir ce bon petit PC pour 849,99 euros.

La puissance du gaming dans la paume de la main

Avec l’Acer Nitro 5 entre les mains, vous avez un ordinateur portable puissant polyvalent, capable de vous suivre dans toutes vos pérégrinations. Ce modèle mesure 23,98 x 23,9 x 2,3 cm pour 2,1 kg. Il faut avouer que pour un PC portable, ça reste relativement correct et surtout pas trop lourd. Vous pouvez donc le transporter partout et jouer depuis partout.

Vous allez profiter de son écran Full HD de 15,6″ avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, suffisamment large pour bien faire tous les détails de chacun de vos jeux. Il existe des écrans de 17″, mais là, vous perdez un peu le côté portable. Il en va de même avec l’autonomie : en usage classique, vous avez 6/7h de batterie. Mais dès que vous allez lancer un gros jeu, gourmand, il va être difficile de dépasser les 2h.

Des composants pour assurer la puissance en jeu

Le plus intéressant dans ce genre de machine, c’est bien entendu la configuration. Vous avez un processeur AMD Ryzen 7 7735HS accompagné de 16 Go de RAM, à upgrader jusqu’à 32 Go au besoin, avec surtout une carte graphique dédiée Nvidia GeForce RTX 4060 et 8 Go de mémoire GDDR6 dédiée. Alors certes, c’est très bien, mais soyez conscient que ça ne vaut pas une carte graphique de PC fixe. Les GPU de PC portable ont forcément une puissance un peu moins élevées.

Pas de disque optique, mais de nos jours ce n’est pas une surprise. Par contre, vous avez un SSD de 512 Go pour installer vos jeux, avec Windows 11 dessus. Là aussi, on aurait aimé un SSD de 1 To, notamment avec les gros jeux modernes qui font plus de 100 Go de mémoire. Le WiFi 6 et le Bluetooth 5.1 permettent de vous connecter partout.

Si vous cherchez un bon PC portable gamer, vous pouvez fouiller dans le guide d’achat comparatif dédié pour trouver l’ordinateur qui vous correspond.

