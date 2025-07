La riposte française est là ! Mistral muscle son chatbot Le Chat avec des fonctionnalités qui défient directement Gemini et ChatGPT.

Mistral sort les griffes (vous l’avez ?) ! La startup française d’IA vient de dévoiler une mise à jour de son chatbot Le Chat qui le rapproche sérieusement d’OpenAI et Google.

Au programme : mode « recherche approfondie », raisonnement multilingue natif, retouche d’images avancée et surtout, une approche entreprise qui pourrait bien faire la différence.

Cette offensive française arrive quelques jours après la sortie de Voxtral, leur premier modèle audio open source.

Mode recherche approfondie : l’arme anti-Perplexity

Le Chat gagne enfin son mode « recherche approfondie », cette fonctionnalité que tous les concurrents proposent déjà. Concrètement, l’IA devient capable de planifier, clarifier vos besoins, rechercher sur le web et synthétiser les données trouvées. Exactement ce que fait déjà Perplexity depuis des mois !

Les exemples donnés sont parlants : recherche de voyages avec analyse exhaustive des meilleurs plans, ou recherches approfondies pour les entreprises.

Cette fonctionnalité est disponible sur tous les niveaux (Gratuit, Pro, Équipe et Entreprise), mais Mistral vise clairement les entreprises avec cette mise à jour.

Le raisonnement multilingue : l’avantage français

Mistral joue sa carte française avec le raisonnement multilingue natif. Jusqu’ici, le modèle Magistral (leur IA de raisonnement) ne fonctionnait qu’en anglais. Désormais, il raisonne nativement en français, espagnol, japonais et autres langues.

Mieux encore : Le Chat peut changer de langue en cours de phrase. Pour une entreprise française qui veut une IA capable de jongler entre plusieurs langues sans perdre en cohérence, c’est un atout de taille. OpenAI et Google peuvent difficilement rivaliser sur ce terrain.

Cette approche multilingue native pourrait séduire les entreprises européennes qui ne veulent pas dépendre d’IA centrées sur l’anglais.

L’atout entreprise : données sur site

Mistral joue une carte que ses concurrents ne peuvent pas : la gestion des données sensibles en local. Contrairement à OpenAI (hébergé sur Azure) et Gemini (basé sur Google Cloud), Le Chat peut se connecter aux données d’entreprise sur site.

Cette approche résout un problème : utiliser l’IA pour analyser des données internes sans rien télécharger dans le cloud. Pour les entreprises européennes soumises au RGPD ou les secteurs sensibles, c’est un argument massue.

Mistral ajoute aussi les « Projets », qui permettent de regrouper discussions, documents et idées dans des espaces dédiés. Chaque projet garde sa propre bibliothèque et ses paramètres. Pratique pour organiser un déménagement, concevoir une fonctionnalité ou suivre des projets pro.

La retouche d’images s’améliore également avec des commandes comme « supprimer l’objet » ou « me placer dans une autre ville ». Du rattrapage face à ce que proposent déjà DALL-E et Midjourney, ou encore ChatGPT, mais nécessaire pour rester dans la course.

Le pari de Mistral : prouver qu’une IA « made in France » peut rivaliser avec les mastodontes américains et chinois.