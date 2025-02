Free Mobile offre Mistral Le Chat gratuitement : comment l’activer

Free Mobile offre 12 mois d’abonnement à Le Chat, le ChatGPT français. Voici comment en bénéficier.

Free a fait fort en annonçant l’intégration gratuite de Mistral Le Chat dans ses forfaits Free Mobile. Le top départ de cette offre est aujourd’hui lundi 10 février 2025. Il est possible d’activer l’option en quelques clics.

L’activation des 12 mois gratuits de Le Chat se fait très facilement depuis l’espace abonné mobile de Free. Tous les forfaits de Free Mobile y ont accès, même le forfait à 2 euros.

Identifiez-vous sur l’espace abonné

Rendez-vous dans « mes options »

Choisissez : « Le Chat Pro, votre assistant IA au quotidien »

Cliquez sur « Je souscris »

Vous allez ensuite être redirigé sur le site de Mistral pour terminer la souscription. Vous pourrez soit vous connecter à un compte Mistral existant ou en créer un nouveau.

Une fois ces étapes réalisées, vous avez accès pendant 12 mois à Le Chat Pro. Soit un abonnement d’une valeur de 215,88 euros.

L’abonnement Pro permet d’accéder au support dédié de Mistral AI, ne plus partager vos données avec Mistral AI, et d’avoir un accès illimité au modèle le plus performant de Mistral et à la navigation web. Il est commercialisé à 14,99 euros par Mistral.