Free Mobile intègre l’abonnement Mistral dans ses forfaits mobiles, même celui à 2 euros

Le Groupe Iliad vient d’annoncer dans un communiqué de presse que Free Mobile devient le premier opérateur mobile à inclure un assistant IA haut de gamme dans ses forfaits. Les 15 millions d’abonnés mobiles de Free auront bientôt accès gratuitement au Chat Pro de Mistral AI.

Le logo Free // Source : Alexis Anice / Free

Jamais à la traîne lorsqu’il s’agit d’innovations, Free vient d’annoncer s’être associé avec Mistral AI, figure de l’intelligence artificielle française, dans son dernier communiqué de presse. À travers cette collaboration, Free devient le premier opérateur mobile à inclure un assistant IA premium dans ses forfaits mobiles, gratuitement qui plus est.

À lire aussi :

Oubliez ChatGPT et Deepseek, le champion français propose enfin son app

Le Chat Mistral Télécharger gratuitement

Une offre qui démocratise l’IA premium

Chat Pro, la nouvelle version premium de l’IA développée par Mistral AI, débarque le lundi 10 février dans les abonnements des plus de 15 millions de clients mobiles de Free. Cette offre exclusive sera gratuite pendant 12 mois puis facturée 17,99 euros par mois TTC ensuite (14,99 euros par mois HT), cette option est sans engagement. Pour l’activer, il faut se rendre dans son espace client et lier celui-ci à un compte Mistral.

Plus que jamais, cette offre permettra de rendre accessible une IA premium au plus grand nombre. Les particuliers autant que les professionnels pourront profiter des fonctionnalités de ce qui est considéré comme étant le ChatGPT français. Précisons que le choix de Mistral AI n’a rien de fortuit : Xavier Niel, fondateur du Groupe iliad, est l’un des investisseurs de la licorne française à côté de Rodolphe Saadé, PDG du groupe CMA CGM, et de la Bpifrance.

La version Pro de l’IA de Mistral AI autorise un accès illimité au modèle le plus performant du Chat et un accès étendu aux actualités, au téléchargement de fichiers, à l’analyse avancée des données et à la génération d’images. On peut aussi citer des fonctionnalités telles que Flash Answers pour avoir des réponses rapides et Memories qui retient vos préférences pour vous faire des suggestions personnalisées. Il existe enfin une sorte de mode privé qui désactive le partage de données avec Mistral AI.

Le Chat Mistral Télécharger gratuitement

Cette annonce n’arrive pas au hasard. La veille, Mistral AI lançait une application complète de Le Chat sur Android et iPhone afin de concurrencer les cadors du milieu tels que ChatGPT et DeepSeek. D’autant plus que, les 10 et 11 février prochains, Paris accueillera au Grand Palais le Sommet pour l’action sur l’IA qui verra se réunir des acteurs mondiaux de l’intelligence artificielle.

À lire aussi :

Free : notre avis sur les offres mobile et Freebox de l’opérateur

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Free Free

Série Free 140 Go 10.99€ /mois TV OQEE incluse Découvrir Free

Forfait Free 5G 350 Go 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Free

Forfait 2€ 2h 2€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile