Un temps réservé aux abonnements à 200 € par mois, la fonction de « recherche avancée » de ChatGPT s’étend désormais aux formules Plus, Team et Entreprise.

Une démo de Deep research, la nouvelle fonctionnalité de ChatGPT / Crédit : ChatGPT – YouTube

OpenAI tient ses promesses. Alors que la firme derrière ChatGPT a officialisé la sortie de son mode « recherche approfondie » le mois dernier pour contrer DeepSeek, la firme déploie doucement la fonctionnalité à tous les utilisateurs et utilisatrices payantes de ChatGPT.

Plus besoin de souscrire un abonnement à 229 € par mois, la fonctionnalité arrive (avec quelques limites) sur toutes les formules à partir de ChatGPT Plus (23 € par mois) remarque Neowin.

10 requêtes par mois sur l’abonnement Plus

En cours de déploiement sur les quelque 10 millions de comptes payants à ChatGPT, Deep Research peut « réaliser l’équivalent d’une semaine de recherche en 15 minutes » d’après le responsable produit d’OpenAI. Censé scanner le web, les documents fournis et toutes sources potentiellement pertinentes pour répondre à une question, Deep Research peut mettre entre « 5 et 30 minutes » pour générer un compte-rendu sourcé et supposément pertinent.

Les comptes ChatGPT Plus pourront soumettre jusqu’à 10 requêtes par mois à Deep Research, tandis que les comptes Pro voient la limite passer de 100 à 120 requêtes par mois. Pour tester la fonctionnalité, il suffit de soumettre une requête et de cliquer sur le bouton « Deep Research » sur l’interface. Si vous n’y avez pas accès, un peu de patience, cela devrait arriver dans les prochains jours.

Pour le moment, la recherche approfondie est uniquement disponible sur l’interface web de ChatGPT. La fonctionnalité devrait arriver sur les applications mobiles et PC dans les prochaines semaines. D’après OpenAI, l’outil devrait bientôt être capable d’ajouter des images et des graphiques aux réponses fournies par ChatGPT.

Des limites, toujours

Basée sur le modèle « o3 », la fonctionnalité Deep Research « est particulièrement gourmande en ressource », indiquait Sam Altman il y a quelques jours. La version la plus affinée de o3 peut en effet coûter jusqu’à 1000 $ d’énergie et de disponibilité matériel sur certaines requêtes, note Techcrunch. Et si les prompts Deep Research sont sans doute bien moins gourmands, le coût assumé par OpenAI sur cette fonctionnalité est probablement largement supérieur à une simple question posée à ChatGPT. Bref, ce n’est pas demain la veille que ChatGPT va être rentable.

À noter que la recherche approfondie n’est pas exempte d’erreur non plus. Si le chatbot est censé glaner des informations fiables sur le web, il n’est pas complètement immunisé aux hallucinations caractéristiques à tous les robots conversationnels. Il reste important de vérifier les dires de l’IA, de jauger de la qualité de ses sources et d’éviter de prendre ce qu’elle raconte pour argent comptant. Bref, de repasser derrière, même lorsqu’elle semble plus intelligente que jamais.