L’analyse approfondie des calculs de recharge pour une voiture électrique, la vraie cause de l’attaque contre Free et une nouvelle fonction pour WhatsApp – L’actu tech de la semaine

Nouvelle semaine chargée en actualité tech avec l’émission Turbo sur M6 qui fait des approximations sur le calcul des coûts de recharge des voitures électriques, les réactions sur le hack de Free et la nouvelle fonction de WhatsApp pour les photos. Voici les actualités tech qu’il ne fallait pas manquer cette semaine.

Calculer c’est bien mais tomber juste, c’est mieux

Suite aux reportages de TF1 et France Info, l’émission Turbo de M6, diffusée le 3 novembre 2024, a mis en avant une étude sur le coût d’utilisation de la Peugeot e-208 qui nécessite une analyse approfondie. En effet, au-delà de quelques erreurs de calcul, c’est la méthode même de traitement de l’information sur l’automobile qui est remise en question.

L’attaque contre Free, pour la bonne cause ?

Si ne savez pas que l’opérateur Free a subi une attaque d’ampleur il y a maintenant plusieurs jours, c’est que vous êtes resté focus sur les élections présidentielles américaines et n’en êtes pas encore revenus. Or, on apprend cette semaine que le véritable but de l’attaque contre Free n’était pas de revendre les données des utilisateurs mais bien dénoncer les récentes politiques de surveillance globale en France. Un des hackers impliqués, lors d’un entretien avec un site spécialisé, a révélé que les données dérobées n’ont finalement pas été commercialisées.

Sachons d’où vient cette photo qu’on vous a partagée

Enfin, une nouvelle fonctionnalité, « pratiquo-pratique » pourrait bientôt être disponible dans l’application de messagerie instantanée, WhatsApp. La récente mise à jour version bêta 2.24.21.31 introduit la possibilité de lancer une recherche d’image inversée. En plus de la possibilité d’ouvrir l’image dans la galerie, de la configurer comme fond d’écran ou d’en faire un sticker, une option « rechercher sur le web » est en effet proposée.