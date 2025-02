ChatGPT s’inspire de DeepSeek pour son système de recherche

ChatGPT présente un nouveau système de recherche approfondi pour sa solution professionnelle.

DeepSeek vs ChatGPT // Source : Frandroid

OpenAI présente une nouvelle fonctionnalité dans la version Pro de ChatGPT, avec un système de recherche approfondie reposant sur un raisonnement par étapes, rappelant celui de son concurrent chinois, DeepSeek.

Une recherche par étapes

Pour alimenter ce nouveau système, OpenAI précise que cette version de ChatGPT s’appuie sur une version optimisée de son modèle OpenAI o3, lui permettant d’explorer Internet pour analyser du texte, mais aussi des images et des fichiers PDF, en fonction des requêtes des utilisateurs.

En sélectionnant le modèle DeepSearch, les utilisateurs pourront visualiser, sur le côté droit de leur écran, le processus de raisonnement suivi par ChatGPT pour répondre à leur demande, ainsi que les sources des informations utilisées. Ce modèle de recherche prendra « entre 5 et 30 minutes » pour générer une réponse détaillée dans la fenêtre de discussion. Un fonctionnement qui n’est pas sans rappeler celui récemment déployé par DeepSeek, qui en a fait l’un de ses principaux atouts.

Exemple de recherche approfondie pour DeepSearch sur ChatGPT // Source : OpenAI

Un déploiement progressif

OpenAI précise que cette nouvelle méthode de recherche « nécessite actuellement beaucoup de calcul » et qu’elle peut présenter des hallucinations au vu de son temps de réponse. L’entreprise précise toutefois que leurs fréquences sont nettement inférieures à celle des modèles ChatGPT existants.

En raison de son coût élevé, cette version est pour l’instant réservée aux utilisateurs Pro, avec une limite de 100 requêtes par mois. OpenAI prévoit d’élargir progressivement l’accès aux utilisateurs Plus et Team d’ici un mois, puis aux utilisateurs Entreprise. Pour l’instant, ce service n’est pas disponible pour les utilisateurs du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’espace économique européen, précise OpenAI dans son communiqué.