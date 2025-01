Pour OpenAI, DeepSeek a plagié son IA

OpenAI affirme avoir identifié des pratiques controversées chez son concurrent chinois DeepSeek. Selon Bloomberg, la start-up américaine soupçonne l’utilisation non autorisée de ses modèles pour former l’IA de son rival.

Screenshot

La révélation intervient après le lancement récent du modèle R1 de DeepSeek, disponible en open source.

Malgré des investissements moindres que ceux des géants occidentaux, ses performances rivaliseraient avec celles de solutions plus coûteuses, comme o1 d’OpenAI.

Cette situation a semé le doute parmi les investisseurs, remettant en cause la nécessité des dépenses massives en calcul intensif pour développer l’IA. L’action Nvidia, symbole de cette tendance, a subi une chute historique lundi, avant de légèrement remonter mardi.

OpenAI et Microsoft enquêtent désormais sur d’éventuels transferts illicites de données. Le Financial Times rapporte que des traces de « distillation », méthode où un modèle IA reproduit les réponses d’un autre via des requêtes répétées, auraient été détectées.

Une pratique interdite par les conditions d’utilisation d’OpenAI, qui fait parallèlement face à des plaintes pour utilisation non autorisée de contenus médiatiques.

David Sacks évoque des « preuves substantielles »

Nommé conseiller par Donald Trump sur les questions technologiques, David Sacks a confirmé ces soupçons lors d’une interview sur Fox News. Selon lui, DeepSeek aurait « extrait des connaissances » des modèles d’OpenAI pour entraîner son chatbot. Bien qu’il n’ait pas fourni ses sources, il a annoncé que les entreprises américaines renforceraient leurs protections contre cette pratique.

DeepSeek, dont les applications gratuites ont récemment dominé les stores d’Apple et Google, attire aussi l’attention des autorités américaines. Le Conseil de sécurité nationale évaluerait les risques liés à ces outils, selon Reuters.

La Marine américaine a déjà interdit leur utilisation, citant des inquiétudes sécuritaires.

Cette affaire va sûrement encore raviver les tensions technologiques croissantes entre Washington et Pékin, où chaque innovation devient un enjeu stratégique. Il reste maintenant à savoir si DeepSeek a vraiment utilisé les données d’OpenIA, et si c’est bien le cas, comment l’entreprise va réagir.