« Les avancées de la Chine méritent une attention très sérieuse » : Satya Nadella est, lui aussi, bluffé par l’arrivée de DeepSeek

L’ascension fulgurante de DeepSeek, startup chinoise d’intelligence artificielle, secoue le secteur tech. Les géants américains ont bien conscience du danger, comme vient de le rappeler Satya Nadella, PDG de Microsoft.

Source : Microsoft

Cette semaine, l’application gratuite de DeepSeek a détrôné ChatGPT dans de nombreux pays dans le monde, tandis que les actions de Microsoft, Meta et NVIDIA chutaient. Le fabricant de puces a perdu près de 500 milliards de dollars en valorisation, rétrogradant à la troisième place mondiale derrière Microsoft et Apple.

Interrogé sur ce phénomène, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a invoqué le paradoxe de Jevons : « Plus l’IA devient efficace et accessible, plus son usage explose, la transformant en commodité indispensable », a-t-il déclaré sur X. Lors du Forum économique mondial de Davos, il a souligné les performances du modèle open-source de DeepSeek, louant son efficacité en calcul et son coût modéré. « Les avancées venues de Chine méritent une attention très sérieuse », a-t-il insisté.

Un défi pour les géants de la tech ?

DeepSeek surclasse actuellement les modèles propriétaires comme GPT-4o ou Claude 3.5 dans des domaines exigeants (maths, sciences, code), malgré un budget de développement bien inférieur. Son modèle V3, entraîné pour environ 6 millions de dollars, contraste avec le projet Stargate d’OpenAI, qui prévoit des data centers à 500 milliards de dollars. Ironie de l’histoire : DeepSeek incarnerait la mission originelle d’OpenAI, une IA ouverte et accessible, abandonnée par ce dernier au profit de solutions fermées.

Cependant, la startup fait aussi face à des défis. Une cyberattaque récente l’a contrainte à limiter temporairement les inscriptions. Sam Altman, dirigeant d’OpenAI, justifie ses modèles fermés par des impératifs de sécurité. Un argument qui résonne dans un contexte géopolitique tendu : en 2023, l’administration Biden-Harris a restreint les exportations de puces IA vers la Chine, craignant leur utilisation à des fins militaires. Si DeepSeek démontre bien des performances de haut vol, son avenir dépendra aussi de sa capacité à rassurer sur la sécurité. Un équilibre délicat, alors que la course à l’IA s’intensifie.