Cette alternative à ChatGPT fait mieux en moins cher

L’entreprise DeepSeek annonce le lancement d’un nouveau modèle d’IA rivalisant avec l’un des derniers modèles de ChatGPT, le tout en étant open source et gratuit.

Récemment, l’entreprise chinoise DeepSeek a révélé une nouvelle méthode de formation pour ses intelligences artificielles, mettant en avant une approche moins coûteuse par rapport aux budgets colossaux investis par ses concurrents américains, comme OpenAI avec ChatGPT. Aujourd’hui, DeepSeek poursuit sur sa lancée en indiquant la sortie de son modèle R1, qui surpasserait la version o1 de ChatGPT.

Une IA qui « réfléchit »

Contrairement aux modèles existants, le modèle R1 repose sur une technologie baptisée « SR » (raisonnement simulé) au lieu d’un « LLM » (modèle de langage étendu). Cette approche, bien qu’elle implique des temps de réponse légèrement plus longs, promet des réponses plus précises et mieux argumentées, selon Ars Technica.

Lors de divers tests, on a pu remarquer que les réponses du modèle R1 sont accompagnées d’un véritable cheminement de pensée. Par exemple, à la question : « Sais-tu parler français ? », l’IA DeepSeek détaille sa démarche en répétant la demande, confirmant sa compréhension avant de répondre, tout en expliquant l’utilisation d’un émoji pour rendre la conversation plus chaleureuse. Un processus particulièrement amusant à observer sur des questions simples comme complexes.

Cependant, la version gratuite disponible sur le web de DeepSeek, hébergée en Chine, révèle certaines limites. Si l’IA excelle dans des domaines logiques, mathématiques ou rédactionnels, elle évite certains sujets politiques dits sensibles. Par exemple, les événements liés à Taïwan ou à la place Tian’anmen sont systématiquement esquivés. Ars Technica rapporte que cette censure n’affecte pas les versions locales.

Une nouvelle référence

Pour séduire les utilisateurs, DeepSeek mise sur d’autres arguments. Selon les données communiquées par l’entreprise, son modèle R1 surpasserait le modèle o1 de ChatGPT. De plus, certains de ses petits modèles sont suffisamment légers pour fonctionner sur des ordinateurs portables standards, là où des serveurs puissants sont habituellement nécessaires pour faire tourner des IA de pointe.

Un modèle économique

Enfin, l’entreprise marque un grand coup en rendant ses fonctionnalités disponibles sous une licence open source. Ce choix offre à la communauté la possibilité de pouvoir l’étudier, la modifier et l’utiliser commercialement, ce qui la rend particulièrement accessible au public. De plus, si les utilisateurs peuvent choisir de l’utiliser simplement et gratuitement dans sa version web, les personnes souhaitant se tourner vers une API trouveront là encore un modèle économiquement avantageux comparé à OpenAI. À titre d’exemple, un million de jetons de recherche commencent à 0,14 dollar chez DeepSeek contre 7,50 dollars chez OpenAI.

En rendant sa technologie open source et malgré le voile de censure qui peut planer sur certains aspects de son modèle, DeepSeek avec son niveau de performances pourrait trouver une place de choix auprès du public.