GPT-o3 : une avancée révolutionnaire aux coûts vertigineux

Le nouveau modèle o3 d’OpenAI pourrait coûter des sommes astronomiques : plus de 1 500 dollars par requête.

Le logo de ChatGPT // Source : ilgmyzin via Unsplash

Après les annonces d’OpenAI relatives à son nouveau modèle de langage baptisé o3, des questions inhérentes au coût de son utilisation font surface.

Une avancée technologique qui coûte un bras

Présenté comme une révolution par rapport aux modèles d’IA actuellement présents sur le marché, o3 se distinguerait notamment par ses capacités de réflexion et de cheminement logique qui surplombent les autres modèles.

Un tel niveau de puissance de réflexion semble faire exploser les coûts financiers de ce nouveau modèle. L’information, rapportée par Numerama d’après Arc Prize, un organisme spécialisé dans le développement de logiciels pour évaluer les capacités des modèles d’IA, a pu obtenir un accès anticipé à o3 pour effectuer des benchmarks.

Coût par requête des modèles d’IA d’OpenAI — Capture d’écran // Source : © Arc Prize

Bien loin devant ses prédécesseurs, o3 serait un gouffre financier pour OpenAI. Une requête dans son mode avancé peut ainsi coûter plus de 1 500 $ à la firme. À contrario, le modèle o1-mini tourne pour sa part autour des 20 centimes de dollars par question.

L’avenir de ChatGPT dans les mains d’o3-mini ?

Plus que de se contenter de la version la plus onéreuse du modèle o3, Arc Prize chiffre également le coût de la version o3 bridée à environ 20 $ par requête. Bien que plus abordable, on imagine difficilement que le modèle o3 — en mode bridé ou non — puisse connaître un succès auprès du grand public à ce prix.

C’est probablement la raison pour laquelle Sam Altman, le PDG d’OpenAI, insiste sur l’existence de trois versions rien que pour o3-mini, dont les tarifs devraient être bien plus accessibles.

Les modèles bridés et avancés GPT-o3 pourraient toutefois trouver une utilité dans le milieu scientifique, où des questions et des calculs complexes nécessitent une puissance de réflexion hors norme pour être résolus.