DeepSeek dépasse ChatGPT : comment expliquer ce succès

Le secteur de l’intelligence artificielle s’ouvre à de nouveaux concurrents comme le chinois DeepSeek qui se positionne comme le chatbot numéro un sur iPhone dans plusieurs pays.

Si l’on peut penser que le domaine de l’intelligence artificielle est une chasse gardée des entreprises américaines, menées par OpenAI et son célèbre ChatGPT, des acteurs chinois viennent bousculer cet équilibre. Parmi eux, DeepSeek, une intelligence artificielle développée en Chine, s’est imposée en atteignant la première place des téléchargements sur iPhone dans plusieurs pays, rapporte Bloomberg.

Une approche différente

De nombreuses controverses entourent les intelligences artificielles américaines, comme ChatGPT. Parmi les critiques, on note l’utilisation de données volées pour entraîner leurs modèles, ainsi qu’un fonctionnement opaque. DeepSeek, de son côté, en adoptant une stratégie différente, pourrait gagner des points auprès des utilisateurs.

Le chatbot chinois DeepSeek se distingue par plusieurs atouts majeurs. Certaines de ses versions sont suffisamment légères pour fonctionner sur un simple ordinateur portable, rendant l’outil accessible à un large éventail d’utilisateurs. Sa technologie open source permet à chacun de modifier et personnaliser l’intelligence artificielle selon ses besoins, encourageant ainsi l’innovation et l’appropriation de la technologie par de nombreux utilisateurs.

Mais ce qui rend DeepSeek véritablement unique, c’est sa capacité à afficher son processus de réflexion avant de fournir une réponse.

Autant d'atouts qui se révèlent payants : DeepSeek a surpassé plusieurs modèles d'intelligence artificielle, consolidant ainsi sa place parmi les outils IA les plus performants du marché.

Une révolution économique

En plus de ces atouts, DeepSeek se paye le luxe de faire mieux que GPT-4o sur certains tests de références, le plaçant comme l’un des outils IA les plus performants du marché. Si les coûts exacts et la consommation énergétique de DeepSeek restent inconnus, les premiers rapports indiquent que ses besoins sont nettement inférieurs à ceux des modèles récents d’OpenAI, rapporte Bloomberg. Autant d’arguments économiques qui séduisent les utilisateurs et les investisseurs : DeepSeek est devenue l’application IA la plus téléchargée sur l’App Store iPhone dans des pays comme le Canada, la Chine, les États-Unis ou encore le Royaume-Uni. Au 25 janvier, l’application avait été téléchargée 1,6 million de fois.

Une popularité qui se répercute également dans le milieu industriel où les entreprises liées à DeepSeek, ont vu leurs actions grimper en Bourse, selon Bloomberg.