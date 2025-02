OpenAI lance o3-mini dans ChatGPT, et vous pouvez le tester gratuitement

Plus rapide, plus accessible et pour la première fois gratuit : o3-mini, le nouveau modèle de raisonnement d’OpenAI, arrive sur ChatGPT.

Après le lancement de DeepSeek, Mistral AI qui lance Small 3, Google qui a déployé Flash 2.0… Un an après o1, OpenAI annonce o3-mini.

C’est quoi o3-mini ?

Pour comprendre l’importance d’o3-mini, il faut revenir aux origines. Le modèle o1, lancé en 2023, avait introduit une approche révolutionnaire du raisonnement en IA, capable d’expliquer son processus de réflexion plutôt que de simplement fournir des réponses.

o1-mini, sa version allégée, avait ensuite démocratisé ces capacités tout en maintenant des performances acceptables.

Source : OpenAI

OpenAI s’est précipité pour lancer o3, en réponse à r1 de DeepSeek… o3-mini est conçu pour égaler les performances d’o1 en mathématiques, en codage et en sciences, tout en répondant plus rapidement que le modèle de raisonnement existant.

Où peut-on trouver o3-mini ?

Les développeurs peuvent exploiter o3-mini via les services API d’OpenAI, notamment l’API Chat Completions, l’API Assistants et l’API Batch.

Les utilisateurs payants, l’abonnement Plus, peuvent également sélectionner o3-mini-high, qui, selon OpenAI, sera la « meilleure option de codage dans ChatGPT » et inclura des réponses d’intelligence supérieure qui prennent un peu plus de temps à générer.

o3-mini fonctionne également avec la recherche pour trouver des réponses avec des liens vers des sources Web.

C’est également la première fois que les utilisateurs gratuits de ChatGPT peuvent tester les modèles de raisonnement d’OpenAI.

o3-mini est également disponible avec les modèles Microsoft Azure OpenAI Service, GitHub Copilot et GitHub, a annoncé Microsoft.