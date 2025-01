Flash 2.0 sur l’application Gemini : ça change quoi concrètement

Google vient de déployer Flash 2.0 sur son application Gemini. Vitesse, performances, génération d’images… On fait le point sur tous les changements.

Premier changement notable : la vitesse de réponse. Flash 2.0 promet des interactions plus rapides avec l’IA, particulièrement utiles lors des sessions de brainstorming ou de rédaction. Concrètement, vous devriez ressentir moins de latence entre vos questions et les réponses de Gemini.

Le modèle a aussi été optimisé pour trois types d’utilisation spécifiques : le brainstorming (parfait pour les créatifs et les chefs de projet), l’apprentissage (avec des réponses plus structurées et pédagogiques), et l’écriture (avec une meilleure compréhension du contexte et du style demandé).

Autre nouveauté importante : pendant quelques semaines, vous pourrez basculer entre l’ancienne version (1.5) et la nouvelle (2.0).

Du nouveau côté création visuelle

La plus grosse évolution concerne peut-être la génération d’images. Avec l’intégration d’Imagen 3 AI, les visuels créés par Gemini gagnent en qualité et en précision. Dans les faits, cela se traduit par :

Des textures plus détaillées

Une meilleure compréhension des consignes

Des rendus plus fidèles à vos descriptions

À noter aussi que si vous utilisez déjà intensivement Gemini pour des tâches spécifiques, vos habitudes ne seront pas bouleversées : c’est plutôt dans la qualité et la rapidité des réponses que vous noterez une différence.

