Google tente de moderniser sa page de recherche avec encore plus d’IA

Toujours soucieux de garder son expérience de recherche pertinente, Google tente une nouvelle présentation plus segmentée pour ses résultats avec, vous l’aurez deviné, l’aide de l’IA.

Ccrédit : Google

Elle est loin la période des 10 liens bleus, puis basta. Depuis de nombreuses années maintenant, Google modifie la présentation de ses résultats de recherche pour intégrer de plus en plus d’éléments interactifs ou jugés pertinent au dans le contexte.

La dernière innovation de Google dans le domaine se nomme « Web Guide » et cherche à mieux fractionner les différents liens selon leur teneur, comme l’explique Android Authority.

Des résultats bien rangés

Concrètement, ce nouveau mode va segmenter les résultats de recherche en grand thème pour apporter plusieurs éclairages complémentaires à une recherche.

Dans l’exemple donné par la firme, une simple recherche « Voyage en solo au japon » fait par exemple ressortir des liens classés sous l’étiquette « Guide complet pour un voyage solo au japon », « Récit d’expérience de voyage solo au japon » ou « Recommandations touristiques ». Libre à l’internaute ensuite de choisir la catégorie de résultats qui lui convient le mieux

Un aperçu des résultats « Web Guide » de Google // Crédit : Google

Pour parvenir à classer les résultats avec autant d’assurance, Google se repose sur son IA Gemini et sur une méthode de recherche surnommée « requête en éventail ». Cette dernière génère plusieurs recherches similaires à celle effectuée pour ensuite classer les résultats dans la catégorie adaptée. Cela se rapproche de ce que fait le « Mode IA » déjà lancé par Google il y a quelques semaines, mais en pointant plus directement vers des sources primaires.

La nécessaire diversification de Google

Pour le moment, le « Web Guide » n’est pas encore activé par défaut et accessible uniquement via le « Search Lab » de Google. Les catégories apparaissent uniquement dans l’onglet « Web » et pas sur la page de recherche générale. Malheureusement, l’option ne semble pas proposée aux internautes situés sur le Vieux Continent.

L’intention de Google semble malgré tout de démocratiser petit à petit cette méthode de recherche chez tout le monde. Avec les résultats généras par IA, les encadrés contextuels, la multiplication des pubs et bientôt a segmentation des résultats de recherche, la page recherche sur Google n’a plus grand-chose à voir avec ce qu’elle était il y a 10 ans à peine.

Pour aller plus loin

Adieu la recherche Google, cette fonction va changer votre façon de chercher

Il faut dire que la pression de la concurrence est rude. Et si Google garde encore une part de marché ultra majoritaire sur la recherche web, les moteurs boostés à l’IA tentent gentiment de ringardiser la bonne vieille recherche web.