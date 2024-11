10 liens bleus et basta : Google revient aux bases pour certaines de ses recherches

Depuis de nombreuses années maintenant, Google a agrémenté ses résultats de recherche de nombreux éléments plus ou moins interactifs. Forcé par Bruxelles, le moteur de recherche va revenir aux bases concernant certaines requêtes.

Source : 9to5Google

Cartes, images, résumé IA… Google n’est depuis longtemps plus qu’un simple moteur de recherche. L’iconique page de résultats du célèbre moteur s’est enrichie au fil des ans de très nombreux éléments interactifs, notamment en ce qui concerne la comparaison de prix pour les hôtels ou les voyages. Mais cela pourrait bien changer sous la pression l’Union européenne remarque Reuters.

Dans le viseur de la Commission européenne pour non-respect du Digital Markets Act (DMA), Google teste, en effet, un retour aux 10 liens bleus classiques en ce qui concerne les recherches pour les hôtels. Accusé par de nombreux concurrents de favoriser ses propres outils de comparaison de prix aux dépens des sites spécialisés dans ce genre de service, Google teste donc un affichage des résultats plus « neutres » pour cette catégorie de recherche.

Un équilibre délicat à trouver

Pour le moment, seuls les internautes allemands, belges et estoniens sont concernés, le temps de « comprendre l’impact de ces changements sur l’expérience l’utilisateur et sur le trafic des sites web » explique l’entreprise. Un changement effectué à contrecœur puisque « la suppression de fonctionnalités utiles ne profite ni aux consommateurs ni aux entreprises européennes », argue le géant de la recherche.

Avant et après les changements opérés par Google // Source : The Verge

Il faut dire que l’équilibre à trouver pour respecter l’esprit et le texte du DMA (qui, rappelons-le, force les grandes plateformes à laisser plus de place à la concurrence) est complexe à trouver. Le groupement des hôteliers allemand a, par exemple, expliqué à Reuters que ce retour aux 10 liens bleus rend la vie des petites entreprises « plus complexes, puisque cela diminue leur visibilité et accroît leur dépendance à l’égard de plateformes tierces qui exigent des commissions importantes ».

Pluie de reproches pour Google

La bisbille entre Google et les sites de comparaison de prix, hôtel ou autres n’est pas nouvelle. Bien avant l’entrée en vigueur du DMA, Google héritait déjà d’amende pour abus de position dominante pour son service Google Shopping. En 2020 également, des sites de réservation de voyage exigeaient que la Commission européenne agisse concernant la place prise par le comparateur de prix de Google dans les résultats de recherche de ce dernier.

Si Google indique que ce retour aux résultats d’antan est « la bonne manière de répondre aux difficiles compromis qu’exige le DMA », pas sûr que la concurrence soit particulièrement d’accord donc. Pour Booking, AirBnB et Expedia, « Google semble renoncer à la recherche de solutions innovantes […] qui pourraient répondre aux préoccupations soulevées par la commission ».

Pour aller plus loin

Ce qui change chez Google (Android, Maps, YouTube…) avec cette nouvelle loi européenne

Il y aurait donc un juste milieu à trouver entre les liens bleus tout bêtes et la pléthore d’éléments multimédia qui encombrent la page de résultats. Reste plus à Google qu’à le trouver.