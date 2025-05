Pourquoi Google va remplacer les résultats de recherche par son IA dans plus de 200 pays… sauf en France

Après avoir lancĂ© prudemment sa fonction AI Overviews l’an dernier, Google a annoncĂ© l’Ă©tendre Ă plus de 200 pays pour son moteur de recherche.

L’an dernier, Google avait frappĂ© un grand coup lors de sa confĂ©rence Google I/O, en dĂ©voilant AI Overviews. L’idĂ©e derrière cette fonctionnalitĂ© Ă©tait alors d’intĂ©grer des rĂ©ponses gĂ©nĂ©rĂ©es par Google Gemini directement en haut des rĂ©sultats du moteur de recherche.

Jusqu’Ă prĂ©sent, cette fonction Ă©tait cependant disponible dans une centaine de pays Ă travers le monde, essentiellement en AmĂ©rique, en Afrique ou en Asie. Cependant, Google avait jusqu’Ă prĂ©sent limitĂ© l’intĂ©gration de cette fonction en Europe Ă quelques pays Ă peine, comme le Royaume-Uni.

Cette limitation saute dĂ©sormais avec l’annonce, par la firme de Mountain View, du dĂ©ploiement d’AI Overviews dans « plus de 200 pays et territoires, et plus de 40 langues ». Parmi les nouvelles langues prises en compte par AI Overviews, Google a citĂ©, durant sa confĂ©rence Google I/O, l’arabe, le chinois, le malais ou l’ourdou.

Une nouveauté toujours pas disponible en France

Cependant, malgrĂ© cette extension massive de la fonction AI Overviews sur le moteur de recherche de Google, la France n’est toujours pas concernĂ©e par cette fonctionnalitĂ©.

Comme nous l’a indiquĂ© Google, les rĂ©sultats du moteur de recherche de Google en France ne seront ainsi pas enrichis des suggestions de Gemini. Pourquoi ? Google Ă©voque « une incertitude juridique ».

Il faut dire que, depuis son lancement, AI Overviews a fait de nombreux mĂ©contents. Du cĂ´tĂ© des utilisateurs, certains reprochent Ă l’IA de Google de proposer des rĂ©sultats parfois erronĂ©s. Chez les Ă©diteurs de site, on reproche cette fois le fait de se nourrir des donnĂ©es publiĂ©es sur des sites Internet… tout en les enterrant toujours plus bas sur la page des rĂ©sultats de recherche, rĂ©duisant ainsi leur trafic.

Pour l’heure, on ignore encore si Google compte dĂ©ployer AI Overviews en France et Ă quelle date.