Pourquoi Google va définitivement changer après cette mise à jour AI Overview

Google prépare un changement radical pour les utilisateurs de son moteur de recherche. Annoncé à la Google I/O 2023, l'AI Overview ou Search Generative Experience (SGE) s'apprête à être déployé massivement et à offrir une expérience de recherche beaucoup plus intuitive et pertinente.

Pendant la conférence d’ouverture de la Google I/O 2024, Google a annoncé le déploiement de l’AI Overview, dans le cadre du Search Generative Experience (SGE), sur tout le territoire des États-Unis. C’est un énorme changement dans les résultats de recherche de Google Search.

Avec une ambition d’atteindre un milliard d’utilisateurs d’ici à la fin de l’année, cette nouvelle fonctionnalité va être diffusée très largement, et elle promet de modifier notre manière de rechercher des informations en ligne.

Qu’est-ce qui change ?

La grande nouveauté réside dans l’intégration d’un module « AI Overview » en haut des résultats de recherche. Ce module propose un résumé synthétique des informations disponibles sur différents sites, en s’appuyant sur quelques sources externes mises en avant, jusqu’à quatre. Cette réponse est évidemment générée grâce à Gemini, le LLM de Google.

Ainsi, en un coup d’œil, l’utilisateur obtient une réponse claire et concise à sa requête.

Les avantages pour les utilisateurs

Pour les utilisateurs, cette nouvelle fonctionnalité apporte une amélioration notable. Les résultats générés par l’AI Overview sont souvent plus précis et mieux adaptés à l’intention de recherche de l’utilisateur.

Par exemple, une recherche sur un événement historique produira un résumé sous forme d’article, tandis qu’une recherche liée à un achat proposera une comparaison de produits. Cette pertinence accrue rend l’expérience de recherche plus fluide et efficace.

Impact pour les créateurs de contenu et les sites

Cependant, cette avancée technologique soulève des questions importantes pour les créateurs de contenu. Les sites utilisés par Google pour générer ses réponses bénéficieront d’une audience accrue, tandis que ceux relégués en bas de la page verront leur visibilité diminuer.

Ce déplacement des résultats organiques pourrait entraîner une baisse significative du trafic pour de nombreux sites. L’objectif, pour ces derniers, sera alors d’apparaître dans les sources mentionnées dans le bloc AI Overview, sans la garantie d’obtenir des visites.

Quand verra-t-on cela en France ?

Bien que l’AI Overview soit diffusé plus largement, et auprès de millions d’utilisateurs aux États-Unis, son déploiement en France n’est pas encore daté.

Les barrières réglementaires en Union européenne, notamment concernant les droits d’auteur, ou encore le RGPD, vont certainement ralentir l’arrivée de cette nouveauté.

Néanmoins, il est probable que Google lance cette fonctionnalité dans les prochains mois, certainement d’ici fin 2024.