Dans cette vidéo, Google montre sa vision d’une IA parfaite au quotidien

Une vidéo partagée par Google permet de voir la vision de Google en termes d’IA pour créer un assistant parfait au quotidien capable de nous aider en tous points, ou presque.

Pendant la Google I/O 2025, Google parle de sa vision de l’intelligence artificielle pour le futur. Il évoque ainsi « un assistant IA universel ».

Une notion un peu vague et pour nous donner une idée un peu plus précise de ce que cela veut dire, la firme de Mountain View partage une vidéo mettant en scène l’application Gemini — et plus précisément la fonction Gemini Live et ses outils du Project Astra.

Dans cette démo, l’IA aide, par plusieurs moyens différents, un utilisateur à réparer son vélo.

Gemini : l’assistant à tout faire

Dans la vidéo en question, on peut voir l’homme discuter très naturellement, à l’oral, avec l’intelligence artificielle. Il lui demande ainsi de chercher un manuel de réparation et de le lire pour trouver les extraits les plus pertinents pour son intervention. Pour aller plus loin, il demande aussi à Gemini d’accéder à YouTube pour un tutoriel en vidéo.

Il exploite sa caméra pour permettre à Gemini Live de voir le monde réel et ainsi lui surligner, sur l’aperçu caméra, la boîte contenant les vis dont il a besoin pour son vélo.

Lorsque l’homme demande si Gemini peut appeler le magasin de vélos le plus proche pour savoir s’il lui reste des vis de tension en stock, l’IA lui répond qu’elle s’en occupe et passe l’appel en arrière-plan.

L’appel terminé, elle lui indique que le magasin a en effet ce que l’utilisateur cherche et lui propose de passer commande.

Cerise sur la gâteau, pour montrer la capacité de Gemini Live de suivre le cours d’une conversation naturelle, on voit un autre homme venir interrompre la scène pour demander au principal protagoniste s’il veut manger quelque chose.

Celui-ci répond à son ami avant de s’adresser à nouveau l’IA en lui demandant de continuer où elle s’était interrompu. Gemini Live reprend alors comme si de rien n’était.

La vision de Google pour Gemini

Le but de Google ici est de mettre en avant toutes les capacités qu’il développe pour Gemini et montrer l’étendu de son intelligence, la diversité des tâches que peut exécuter l’assistant et la proactivité dont il peut faire preuve.

Comme toujours, une démonstration officielle fait miroiter de très belles choses et il faudra sans doute encore un peu de temps pour qu’une utilisation comme celle montrée dans la vidéo se passe réellement sans heurt.

Il reste cependant intéressant de voir où veut aller Google en terme d’assistant « universel ».

