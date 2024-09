Gemini Live, le super assistant vocal de Google, devient gratuit : voici comment l’activer

Google créé la surprise en rendant gratuite l’une des fonctionnalités phares de son intelligence artificielle. Avec Gemini Live, vous pourrez converser naturellement et vocalement avec l’IA de Google.

Logo de Gemini // Source : Google

Présenté en grande pompe lors de sa conférence Made by Google, Google a présenté Gemini Live, une version de son chatbot avec lequel il est possible de converser vocalement. Initialement accessible via un abonnement, les équipes de Mountain View la rendent aujourd’hui gratuite pour les utilisateurs Android.

Qu’est-ce que Gemini Live ?

Gemini Live a fait sensation lors de sa présentation. Si les intelligences artificielles commencent à prendre de la place dans nos quotidiens, on leur connait surtout un usage textuel à partir de réponses établies en réponses à des commandes. Avec Gemini Live, Google a voulu répondre à ChatGPT et son mode vocal.

L’IA de Google est capable d’avoir une conversation fluide avec son utilisateur. Vous serez en capacité de lui poser une question, mais également de l’interrompre pour l’aiguiller dans sa réponse ou bien lui faire changer de sujet. Une conversation qui se veut plus naturelle que celles que l’on peut avoir jusqu’à présent avec ce genre d’outils.

Auparavant, vous ne pouviez accéder à Gemini Live qu’à travers l’abonnement Gemini Advanced disponible au prix de 21,99 euros par mois. Aujourd’hui tous les utilisateurs Android peuvent en profiter gratuitement. Pour ce faire, vous devez vous rendre sur l’application Gemini et appuyer sur une icône en forme de vague située en bas à droite.

À savoir, l’entreprise a annoncé sur X (anciennement Twitter) que Gemini Live n’est pour le moment accessible qu’en anglais. Cela reste une très bonne nouvelle pour les personnes qui souhaiteraient s’essayer gratuitement à l’intelligence artificielle avant de prendre un abonnement.

Pour l’instant, aucune annonce n’a été faite concernant la localisation en français ou la disponibilité sur iOS. Cependant, il est fort probable que cela arrive prochainement.

Google Gemini Télécharger gratuitement

Votre café et votre dose de tech vous attendent sur WhatsApp chaque matin avec Frandroid.