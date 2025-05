Le moteur de recherche de Google continue ses évolutions drastiques poussées par l’intelligence artificielle avec l’arrivée d’un AI Mode boosté par Gemini 2.5.

L’AI Mode de Google pour des recherches plus approfondies sur le web. // Source : Google (montage Frandroid)

Après AI Overviews, voici AI Mode. Pendant la Google I/O 2025, Google a annoncé encore une nouvelle fonctionnalité propulsée par Gemini pour son moteur de recherche.

L’AI Mode — qui sera sans doute traduit par Mode IA en français — existait jusqu’à présent dans le programme expérimental Labs et vient aujourd’hui se déployer à tous les utilisateurs du moteur de recherche Google aux États-Unis.

Ainsi, si la fonction AI Overviews livre des résumés de votre recherche web généré par l’intelligence artificielle, l’AI Mode veut exploiter l’IA pour aller bien plus loin qu’une simple recherche Google.

Sous le capot, l’AI Mode utilise notre technique de segmentation des requêtes, décomposant votre question en sous-thèmes et émettant des requêtes simultanément en votre nom. Cela permet à la recherche de plonger plus profondément dans le web qu’une recherche traditionnelle sur Google, vous aidant à découvrir encore plus de ce que le web a à offrir et à trouver des contenus incroyables et hyper pertinents qui correspondent à votre question.

Un nouvel onglet sur Google

Exploitant une dérivée de Gemini 2.5, la version la plus poussée du modèle de Google, la fonction AI Mode se présente comme un nouvel onglet dans le moteur de recherche — côté d’Images, Actualités ou Shopping.

L’idée est donc de proposer des résultats ultra détaillés et très fournis en termes de sources avec liens. On peut alors continuer d’aller encore plus loin dans la requête en continuant à poser des questions à l’IA.

Il est même possible d’activer le mode Deep Search qu’on trouve sur l’app Gemini. Cela demande plus de temps et de ressources, mais permet d’aller encore un cran plus loin en termes de recherche. L’IA peut alors « effectuer des centaines de recherches, raisonner à partir d’éléments d’information disparates et créer un rapport de niveau expert entièrement cité en quelques minutes seulement, vous épargnant ainsi des heures de recherche ».

Selon la thématique des recherches, l’AI Mode peut même proposer des templates dédiés avec des graphiques et des tableaux pour mieux visualiser certaines données. Ce sera notamment le cas pour des statistiques liées à des résultats sportifs ou des requêtes concernant le monde de la finance.

Pour le sport et la finance, l’AI Mode de Google propose même des graphiques pour une analyse approfondie. // Source : Google

Les autres nouveautés IA de la recherche Google

Décidément très fier du Project Astra, Google exploite là aussi les nouveautés qui en découlent dans son moteur de recherche. Ainsi, vous pourrez exploiter la caméra de votre smartphone pour utiliser la fonction Search Live.

Vous discuterez alors avec le moteur de recherche tout en lui montrant ce qu’il y a devant vous. « Par exemple, si vous êtes bloqué sur un projet et que vous avez besoin d’aide, il vous suffit d’appuyer sur l’icône “Live” dans l’AI Mode ou dans Lens, de pointer votre appareil photo et de poser votre question ». Le moteur de recherche dopé à l’intelligence artificielle pourra vous suggérer des sites web, des vidéos, des forums « et bien plus encore ».

Démo de Google Search Live. // Source : Google

Bon à savoir, l’AI Mode veut aussi proposer des réponses plus personnalisées en exploitant les données de vos autres applications Google comme Gmail ou Maps. Si vous cherchez un endroit où manger par exemple, le moteur de recherche pourra vérifier quels types de restaurants vous aimez fréquenter.

Pour cela, Google veut rassurer et assure que rien ne sera collecté si l’internaute refuse l’option. Sans un accord activement consenti, cette fonction ne sera donc pas activée et on peut changer d’avis très facilement précise l’entreprise.